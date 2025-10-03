Budget 2026 : Sébastien Lecornu propose l'instauration d'une "taxe sur le patrimoine financier" pour convaincre le PS de ne pas le censurer

Le Premier ministre propose "la création d'une taxe sur le patrimoine financier qui ne touche pas le patrimoine professionnel".

Sébastien Lecornu à Paris le 3 octobre 2025. ( POOL / ALAIN JOCARD )

Après avoir écarté une taxe Zucman jugée "dangereuse" pour l'économie et l'emploi, le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé vendredi 3 octobre avoir proposé au Parti socialiste la création d'une "taxe sur le patrimoine financier".

"Certaines optimisations fiscales de très grandes fortunes ne sont pas défendables" , considère le Premier ministre, selon son entourage. Il propose aux socialistes "la création d' une taxe sur le patrimoine financier (holding) qui ne touche pas le patrimoine professionnel" .

"Sans 49-3, le PS pourra proposer au vote la taxe Zucman, mais le gouvernement ne la soutiendra pas", a-t-on ajouté de même source.

Pas de 49.3

Le Premier ministre leur a aussi promis une mesure de pouvoir d'achat dans le budget. "Tous les scénarios sont sur la table", a encore souligné son entourage.

Sébastien Lecornu s'est entretenu avec les socialistes pendant environ deux heures, dans un rendez-vous considéré par ces derniers comme celui de la dernière chance pour éviter la censure.

Avant ses rencontres avec les oppositions, il a annoncé vendredi qu'il n'utiliserait pas l'article 49.3 de la Constitution, qui permet de faire passer un texte -comme le budget- sans vote. Ce geste a été salué par le PS, le RN et les Écologistes, mais ces derniers le jugent insuffisant pour ne pas censurer.

À la sortie de la réunion, le premier secrétaire du PS Olivier Faure a estimé que Sébastien Lecornu a présenté "une copie très insuffisante et à bien des égards alarmante" sur le budget 2026, mais lui accorde "le bénéfice des prochaines heures pour réfléchir" jusqu'à sa déclaration de politique générale.

Le plan proposé par le Premier ministre au PS, en espérant que ce dernier ne le censurera pas, "coche toutes les cases à minima" , a déclaré Olivier Faure à la sortie de son entretien avec Sébastien Lecornu.