Budget 2025 : les collectivités, dans "un flou assez total", craignent de jouer le rôle de bouc-émissaire

"Les collectivités locales ne peuvent pas être accusées d'être à l'origine du dérapage des finances publiques", met en garde un regroupement de collectivités.

À dix jours de la présentation d'un projet de budget par le nouveau gouvernement, les collectivités restent "un flou assez total", a déploré lundi 90 septembre un représentant de l'association Intercommunalités de France. Son président a,de son coté, dit craindre de faire office de bouc-émissaire dans un contexte de dérapage des déficits publics.

"Traditionnellement, au cours de l'été, on a des échanges avec les ministres, avec les cabinets, avec les parlementaires pour appréhender ce qui pourrait faire partie du projet de loi de finances", a expliqué Sébastien Miossec, président délégué d'Intercommunalités de France, l'association qui regroupe près de 1.000 communautés de communes, communautés d’agglomération, communautés urbaines et métropoles sur un total de 1.254. "Aujourd'hui, vu la situation politique des quatre derniers mois, on se retrouve dans un flou assez total, alors que la situation des finances publiques de l'État est très compliquée ", a-t-il ajouté.

L'association, qui organise son congrès au Havre du 16 au 18 octobre, entend obtenir à cette occasion des "clarifications" du nouveau Premier ministre, tant sur le financement des collectivités, que sur la transition écologique, la décentralisation de la politique du logement ou sur une éventuelle nouvelle étape de décentralisation.

"Est-ce que Michel Barnier et son équipe souhaitent (...) ne pas commencer à jouer les collectivités contre le reste de la France ? ", a interrogé Sébastien Martin, le président de l'association, faisant référence aux accusations faites par Bercy aux collectivités, leur reprochant de jeter de l'argent par les fenêtres.

"Notre part dans la dette publique" baisse

"Les collectivités locales ne peuvent pas être accusées d'être à l'origine du dérapage des finances publiques. On a toutes les règles qui nous encadrent. Évidemment, on s'endette, puisqu'on s'endette pour investir, mais notre part dans la dette publique a tendance à baisser ces dernières années", a martelé Sébastien Miossec.

En revanche, la trésorerie des collectivités locales a baissé "d'une dizaine de milliards d'euros en trois ans", a-t-il insisté en s'appuyant sur la dernière étude de la Banque postale. Après un pic "entre 65 et 67 milliards d'euros, elle est descendue autour de 55 milliards d'euros" contre un investissement des collectivités "de l'ordre de 80 milliards d'euros" en 2024.

"La trésorerie des collectivités est certes peut-être une marge de manœuvre, mais sûrement pas la solution pour répondre ni à la dette de la nation de plus de 3.000 milliards, ni aux enjeux d'investissement des collectivités dans la transition écologique", a ajouté Sébastien Miossec.