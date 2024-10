Budget 2025 : la hausse des effectifs sur la justice, l'intérieur et la défense "sera maintenue", promet le gouvernement

Maud Bregeon à Paris le 1er octobre 2024. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

"Les gens nous demandent plus de justice, plus d'ordre. On mettra un budget en conséquence face à ça", a expliqué la porte-parole du gouvernement Maud Bregeon ce mercredi 9 octobre sur BFMTV/RMC.

La porte-parole du gouvernement Maud Bregeon a tenu a rassurer le Garde des Sceaux. Le budget 2025 maintiendra "une hausse des effectifs sur la justice, sur l'intérieur et sur la défense", a-t-elle assuré ce mercredi 9 octobre sur BFMTV/RMC, sans détailler cependant le niveau de cette hausse.

La veille, le ministre de la Justice Didier Migaud a estimé que le budget de la Justice "ne sera pas satisfaisant", affirmant cependant être "mobilisé" pour que "les engagements principaux soient tenus, notamment au niveau des effectifs" de magistrats ou encore de greffiers. Dans le budget présenté jeudi, "il y aura une attention particulière sur trois sujets qui sont les sujets régaliens sur la justice, sur l'intérieur et sur la défense", a assuré Maud Bregeon.

"Les gens nous demandent plus de justice, plus d'ordre. On mettra un budget en conséquence face à ça. Maintenant, je le redis, il va falloir que chacun accepte aussi de faire des efforts et ne reste pas dans son couloir", a-t-elle ajouté, alors que Michel Barnier cherche 60 milliards d'euros pour assainir le déficit public.