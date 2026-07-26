Bucarest juge "intolérables" les incursions de drones russes

Le président roumain, Nicușor Dan, a jugé dimanche "inadmissible et intolérable que la Russie continue de violer l'espace aérien de la Roumanie" après la destruction d'un drone par l'armée de l'air pour la troisième fois en trois jours.

"De tels agissements sont inacceptables et nous les prenons très au sérieux, aux côtés de nos alliés", a déclaré le chef de l'Etat roumain dans un message sur X.

Le président roumain a déclaré que la Roumanie avait identifié le drone abattu vendredi comme étant de type Shahed couramment utilisé par les forces russes et que les enquêtes sur ceux abattus samedi et dimanche étaient en cours.

Le ministère roumain de la Défense a précisé que le drone russe abattu dimanche avait été intercepté par le pilote roumain d'un F-16 au-dessus de la mer Noire, au nord-est de la ville côtière de Sulina.

"La Roumanie continuera de défendre fermement sa souveraineté et son espace aérien, mais ces provocations doivent cesser", a déclaré le ministre roumain de la Défense, Radu Miruta, sur sa page Facebook.

Selon le ministère de la Défense, des drones russes ont pénétré sans autorisation dans l'espace aérien national à 33 reprises depuis le début de la guerre en Ukraine, en comptant l'intrusion de dimanche. La Roumanie n'avait détruit aucun drone jusqu'à vendredi, lorsqu'un pilote roumain est parvenu à en abattre un sans incident dans une zone inhabitée. Elle a désormais détruit trois drones en autant de jours.

"Ces interceptions surviennent alors que l'Otan, la Roumanie et d'autres nations acquièrent activement des intercepteurs terrestres pour renforcer les capacités de défense aérienne alliées et nationales", a déclaré le colonel Martin O'Donnell, porte-parole du quartier général militaire de l'Alliance atlantique.

Moscou n'a fait aucun commentaire dans l'immédiat.

(Luiza Ilie et Alan Charlish, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)