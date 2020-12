Bruno Le Maire enterre la hache de guerre avec les assureurs

Bruno Le Maire est finalement parvenu à un accord avec les assureurs. Face au risque d'une taxe de 1,2 milliard brandie par le Sénat dans le cadre du projet de loi de finances et que la majorité menaçait de confirmer à l'Assemblée nationale, la profession a accepté, au titre de la solidarité, de faire un nouveau geste en faveur des hôtels, cafés et restaurants. Ces derniers sont vent debout parce que leur contrat d'assurance contre la perte d'exploitation, lorsqu'ils en ont souscrit un, ne donne, la plupart du temps, pas droit à une indemnisation du fait de la pandémie de coronavirus.

Après plusieurs semaines de négociations ardues, le ministre de l'Économie et des Finances a obtenu un gel des tarifs d'assurance en 2021 pour le secteur, mais aussi pour le monde de la culture, de l'événementiel et du sport, alors que des hausses des primes parfois substantielles avaient été programmées face aux contentieux portés par les restaurateurs devant les tribunaux sur leurs contrats perte d'exploitation. « C'est un bon accord, constructif, utile pour les entreprises les plus touchées par la crise », a vanté le ministre lors d'une brève déclaration lundi 7 décembre en fin de matinée. Les assureurs se sont aussi engagés à maintenir la couverture des professionnels de ces secteurs au premier semestre 2021, même quand ils auront du mal à honorer à temps le versement de leurs primes.

