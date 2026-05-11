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Bruno Genesio veut se servir du passé pour avancer
information fournie par So Foot 11/05/2026 à 01:12

Bruno Genesio veut se servir du passé pour avancer

Bruno Genesio veut se servir du passé pour avancer

Quel printemps. À la rue après leur élimination en Ligue Europa, les Lillois sont invaincus en Ligue 1 depuis début février. Ce dimanche, ils ont livré une jolie bataille pour battre Monaco et monter sur le podium de la Ligue 1. Le LOSC accueillera Auxerre pour valider sa qualification en Ligue des champions, mais son entraîneur Bruno Genesio préfère la jouer prudent.

« Les joueurs ont fait un match exemplaire, en termes de qualités et d’état d’esprit , a commenté l’entraîneur, au micro de Ligue 1 +. Mais il faut être en garde : sur les dernières saisons du LOSC, les derniers matchs ont souvent été décisifs, mais n’ont pas souvent été favorables et joyeux. Donc il faut savoir se servir des expériences du passé pour faire les choses différemment et bien se préparer . Il ne faut surtout pas céder à tout ce qu’on va entendre toute la semaine avec la Champions League et le destin entre nos mains. Il y a un match à aller gagner. » En fin de saison 2023-2024, Lille avait en effet laisser s’échapper la qualification en Ligue des champions lors de la dernière journée. « On est à 95 minutes de quelque chose qui peut être extraordinaire. »

UL pour SOFOOT.com

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