Bruno Genesio pourra compter sur le retour de plusieurs cadres à Marseille

La moyenne d’âge remonte un peu côté Dogues.

À la veille du déplacement du LOSC sur la pelouse de l’Olympique de Marseille pour le compte de la 15 e journée de Ligue 1 ce samedi (17h), Bruno Genesio était en conférence de presse pour livrer ses impressions sur l’un des chocs de ce weekend. S’il ne voulait pas se polluer l’esprit avec des soucis de programmation des matchs, l’entraineur nordiste se félicitait des retours de blessure d’Edon Zhegrova et d’André Gomes : « On a encore plus de très bons joueurs, de concurrence, depuis le retour des blessés. C’est positif, ceux qui n’étaient pas là apportent de la fraîcheur physique et mentale. Cela alimente la bonne ambiance de travail dans le groupe qui nous permet de performer. »…

FG pour SOFOOT.com