Bruno Genesio ne veut pas encore parler de Ligue des champions

En ce week-end de Tour des Flandres, Lille remonte la pente. Dans un match à sens unique, les Dogues ont dévoré Lens 3-0 samedi soir. Après un début d’année en dents de scie , cette victoire permet au LOSC d’enchaîner un huitième match sans défaite en championnat et surtout de monter sur le podium de la Ligue 1 , synonyme d’une qualification directe en Ligue des champions.

« À nous, de garder la tête froide »

Malgré la forme étincelante de Matías Fernández-Pardo et compagnie, l’entraîneur de Lille Bruno Genesio ne compte pas se laisser déconcentrer par la perspective d’une place en C1 : « C’est le danger qui nous guette. On va avoir besoin de beaucoup d’humilité. Notre série actuelle va faire beaucoup parler. À nous, de garder la tête froide, en se rappelant d’où on vient, et de toutes les attaques et coups que l’on a pu subir », indiquait-il à la fin du match dans des propos rapportés rapportées par L’Équipe. …

MBC pour SOFOOT.com