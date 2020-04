Bruno Bonnell : « Le localisme, c'est la version terroir du populisme »

Le député de La Republique en marche (LREM) Bruno Bonnell le 4 février 2020, à l'Assemblée nationale. © THOMAS SAMSON / AFP

Télétravail, robotique et... fraternité ! Le député de Lyon Bruno Bonnell (LREM) nous livre sa vision du « monde d'après », une vision qui tranche pour le moins avec tout ce que l'on a pu entendre jusqu'à maintenant. Pour le parlementaire confiné, les désirs de démondialisation, de localisme et de dirigisme économique portent en eux que les germes du repli... Chez Bruno Bonnell, point de salut sans révolution technologique, c'est en libéral assumé que l'ancien entrepreneur défend un progrès commun basé sur le progrès technique et un capitalisme apaisé. Dette, solidarité, technologie, écologie, jacobinisme, localisme... nous passons en revue tout ce qu'il faut pour faire ce « nouveau monde » selon Bonnell. Entretien.

Le Point : Tout le monde parle du « monde d'après », mais personne ne semble d'accord sur la forme... Il ressemble à quoi votre « monde d'après » idéal ?

Bruno Bonnell : On présente ce « monde d'après » comme un paradis qui aiderait à supporter un confinement-purgatoire, un paradis perdu pour des idéalistes verts, un techno-paradis pour les aficionados du numérique. On s'imagine que le Covid-19 serait le châtiment d'une nature en colère contre l'humanité qui ne la respecte pas... Bref, soyons sérieux. De très nombreux indices montrent que cet « après » se met déjà en place : dans le chaos, le secteur des services, l'éducation et le

... Lire la suite sur LePoint.fr