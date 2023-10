Bruno Bonnell à Futurapolis Santé : « Et si on créait une école de bioproduction à Montpellier ? »

La bioproduction, ou « fabriquer à partir du vivant » : c'est, avec les biomédicaments, le nucléaire ou l'hydrogène, l'un des investissements d'avenir sur lesquels mise le plan France 2030, a expliqué, samedi 14 octobre, son secrétaire général, Bruno Bonnell, lors du forum Futurapolis Santé organisé par Le Point à Montpellier.

Or ce secteur d'avenir a du mal à recruter. Il a donc lancé l'idée de créer une école de bioproduction à Montpellier, et confie l'avoir glissée au maire et président de la métropole, Michaël Delafosse. Bruno Bonnell : « Il faut renforcer l'industrie des biomédicaments »

La bioproduction, explique-t-il, « ce sont, par exemple, des bactéries qui mangent du plastique pour en faire des monomères, les précurseurs du nouveau carburant de demain ». Ou « d'autres bactéries qui vont travailler sur le sucre et fabriquer des acides aminés, qui vont éviter qu'on importe des millions de tonnes de soja pour la nourriture animale ». Une innovation au service d'une priorité : sortir du pétrole et favoriser « la décarbonation », une nécessité à l'heure de l'urgence climatique.

Sur les 54 milliards d'investissements programmés dans le cadre du programme Investissement d'avenir et de France 2030, détaille Bruno Bonnell, 2,5 milliards sont « consacrés aux compétences et aux métiers d'avenir ». Objectif : « un