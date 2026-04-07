Bruit, polluants: les travailleurs du BTP bien plus exposés, selon une étude de Santé publique France

les travailleurs du bâtiment et des travaux publics sont trois à dix fois plus nombreux que les autres à être exposés au bruit et aux polluants et nécessitent une surveillance renforcée, selon une étude de Santé publique France ( AFP / Valentine CHAPUIS )

Bruit, polluants: les travailleurs du bâtiment et des travaux publics sont trois à dix fois plus nombreux que les autres à être exposés à ces risques pour leur santé et nécessitent une surveillance renforcée, selon une étude de Santé publique France (SpF) publiée mardi.

L'agence sanitaire a cherché à évaluer, en France hexagonale, l'exposition à différentes nuisances des travailleurs du secteur du bâtiment et des travaux publics. Le BTP, qui emploie quelque 1,5 million de personnes, a concentré à lui seul, entre 2019 et 2022, environ 15% des accidents avec arrêt de travail et 20% des décès lors d'accidents du travail.

Présentée comme la cartographie la plus complète jusqu'ici sans être exhaustive sur les nuisances, l'étude inclut aussi les non salariés (artisans, micro-entrepreneurs), qui représentent 23% des personnes en emploi dans le BTP contre 9% de la main d'oeuvre des autres secteurs non agricoles, et les intérimaires.

Il en ressort que ces travailleurs, pour moitié âgés de 40 à 59 ans, sont plus nombreux à être exposés au bruit -six travailleurs du BTP sur dix (62,1%)-, aux poussières de silice (39%), aux laines minérales (30%), aux carburants et solvants pétroliers (près de 13%), aux poussières de bois (8%) et au formaldéhyde (1,1%) que ceux des autres secteurs.

En revanche, ils sont deux fois moins exposés au travail de nuit, selon l'étude.

Dans un secteur où le "risque d'accidents et de maladies professionnelles est élevé", les expositions au bruit et aux poussières de silice notamment "restent particulièrement préoccupantes", alerte SpF ( AFP / JOEL SAGET )

Dans un secteur où le "risque d'accidents et de maladies professionnelles est élevé", les expositions au bruit et aux poussières de silice notamment "restent particulièrement préoccupantes", alerte SpF.

Les travailleurs du BTP, à près de 90% des hommes, constituent donc "une population particulièrement à surveiller, compte tenu de la variété des risques professionnels rencontrés dans ce secteur et pour laquelle la prévention est primordiale", dit SpF.

Cette étude doit aussi permettre d'orienter la recherche future, notamment sur les intérimaires du BTP, "peu étudiés malgré leur nombre: ils sont 79.000", pointe l'agence sanitaire.

SpF appelle aussi à cibler les actions de santé au travail sur les catégories socio-professionnelles les plus exposées, artisans, ouvriers qualifiés et non qualifiés, dans un secteur du BTP où la réduction des expositions est "un enjeu majeur de santé publique".

En 2023, 76.800 accidents du travail, 149 décès et plus de 6.900 maladies professionnelles reconnues y ont été recensés.