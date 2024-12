Brighton et Brentford confirment leur méforme avec un nul sans but

Brighton 0-0 Brentford

Difficile de retourner sur les terrains deux jours après les fêtes.

Privés de vacances en raison du Boxing Day , Brighton et Brentford se sont quittés sur un match nul et vierge ce vendredi dans le cadre de la 18 e journée de Premier League . Un résultat qui n’arrange aucune des deux formations, qui restent respectivement sur une série de six matchs sans victoire pour les Seagulls et de quatre pour les Bees .…

FL pour SOFOOT.com