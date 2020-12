Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Brexit: Reprise des discussions ce vendredi après une pause Reuters • 04/12/2020 à 17:39









BREXIT: REPRISE DES DISCUSSIONS CE VENDREDI APRÈS UNE PAUSE LONDRES (Reuters) - Les discussions entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne sur leurs relations futures reprendront dans la soirée après une pause dans la journée, a déclaré vendredi une source proche du gouvernement britannique. Des informations de presse ont fait état auparavant d'une rupture des discussions pour la journée. Le Brexit s'est formellement produit le 31 janvier dernier mais une période de transition qui en gèle les effets a alors débuté pour permettre aux deux parties de s'accorder sur leurs relations futures, notamment commerciales. Elle s'achève le 31 décembre. Passé ce délai, le divorce deviendra réalité, avec ou sans accord. Des responsables de l'Union européenne ont déclaré vendredi qu'un accord post-Brexit pourrait être conclu ce week-end mais la Grande-Bretagne estime que les négociations restent "très difficiles" et se dit toujours déterminée à reprendre le contrôle de sa souveraineté. (Elizabeth Piper; version française Claude Chendjou, édité par)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.