Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Brexit: L'UE a présenté une "offre claire et équilibrée", Londres doit négocier réellement, estime Paris Reuters • 30/11/2020 à 21:12









BREXIT: L'UE A PRÉSENTÉ UNE "OFFRE CLAIRE ET ÉQUILIBRÉE", LONDRES DOIT NÉGOCIER RÉELLEMENT, ESTIME PARIS PARIS (Reuters) - L'Union européenne a fait une "offre claire et équilibrée" de partenariat futur au Royaume-Uni et la priorité désormais est que Londres clarifie ses positions et "négocie réellement" afin de trouver un accord, a déclaré lundi soir à Reuters une source à la présidence française. "Nous avons toujours dit que nous souhaitions un accord, mais pas à n'importe quel prix. L'UE elle aussi a des intérêts à défendre, ceux d'une concurrence équitable pour ses entreprises et ceux de ses pêcheurs", a ajouté cette source. "Nous n'accepterons pas un accord dégradé qui ne respecterait pas nos intérêts." A un mois du départ du Royaume-Uni de l'UE, qui sera effectif au 1er janvier, les deux parties espèrent toujours parvenir à un compromis pour éviter une sortie désordonnée, mais les négociations piétinent et Britanniques et Européens martèlent depuis des semaines qu'un "no deal" est préférable à un mauvais accord. (Michel Rose; version française Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.