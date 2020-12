Brexit : l'Île-de-France attire des milliers d'emplois

À Bruxelles, on ne désespère pas de trouver enfin un accord avec Londres pour ficeler le Brexit ; à Paris, en cette fin d'année, on compte plutôt le nombre d'emplois créés grâce à la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. D'après une dernière estimation de Choose Paris Region, 4 997 emplois directs (au sein de 184 entreprises) ont été créés ou sont en cours d'implantation en Île-de-France en raison du Brexit. Soit quasiment la moitié de ceux apportés en Europe par la décision de nos voisins de nous quitter.

Le secteur financier est très largement représenté, avec 116 entreprises (JP Morgan, Goldman Sachs, Barclays, Nomura, Banco do Brasil, Generali, etc.) et 2 082 emplois pour la banque ou encore 360 pour la gestion d'actifs. Dans un communiqué, Choose Paris Region rappelle les propos de François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France : 150 milliards d'euros d'actifs seront relocalisés en France d'ici fin 2020 selon lui. Ce montant comprend le rapatriement d'actifs de groupes français en provenance de leurs succursales au Royaume-Uni et ceux des entités autorisées à assurer la continuité de leurs activités en France.

Vive les aides européennes

C'est la conséquence notamment de la perte du passeport européen post-Brexit. Cette disposition permet en effet à une entreprise agréée dans l'un des États membres de l'Union européenne d'exercer une activité financière dans l'ensemble

