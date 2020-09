Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Brexit: Il faut se préparer aux conséquences d'un "no-deal", déclare Riester Reuters • 09/09/2020 à 08:53









BREXIT: IL FAUT SE PRÉPARER AUX CONSÉQUENCES D'UN "NO-DEAL", DÉCLARE RIESTER PARIS (Reuters) - La France doit se préparer aux conséquences d'un "no-deal" avec le Royaume-Uni, a déclaré mercredi Franck Riester, le ministre délégué en charge du Commece extérieur, tout en appelant Londres à respecter les termes de l'accord de retrait déjà négocié avec Bruxelles. "A partir du moment où il y a eu un accord de retrait, cet accord doit être satisfait, il doit être respecté", a-t-il dit sur BFM Business. "Nous devons faire en sorte que le partenaire britannique respecte ses engagements." "Dans l'éventualité d'un no-deal, il faut qu'on se prépare aux conséquences qui seront difficiles", a-t-il ajouté. "Tout cela est en préparation." (Nicolas Delame, édité par Blandine Hénault)

