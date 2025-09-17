Wall Street termine sans direction claire, digère la baisse des taux de la Fed

Un opérateur à la Bourse de New York, le 15 septembre 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
La Bourse de New York a terminé en ordre dispersé mercredi, peu surprise par la baisse des taux d'un quart de point de la banque centrale américaine (Fed), une décision très largement anticipée par les investisseurs.
Le Dow Jones a gagné 0,57%, l'indice Nasdaq a reculé de 0,33% et l'indice élargi S&P 500 a perdu 0,10%.
Nasdaq
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer