Brésil-Lula oppose son veto à un projet de loi réduisant la peine de Bolsonaro

Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a opposé jeudi son veto à un projet de loi adopté par le Congrès qui réduirait la peine de 27 ans de prison infligée à l'ancien président Jair Bolsonaro pour avoir fomenté un coup d'État.

Le projet de loi approuvé par les législateurs en décembre pourrait réduire la peine d'emprisonnement de l'ancien président à un peu plus de deux ans. Le Congrès peut encore passer outre le veto de Lula.

Le texte prévoit aussi des allègements de peines pour les personnes condamnées en raison de leur rôle dans l'insurrection de janvier 2023, quand des partisans de Jair Bolsonaro ont envahi et saccagé le palais présidentiel, le siège de la Cour suprême et le Congrès pour contester la défaite du président sortant d'extrême droite lors de l'élection de 2022.

Environ 2.000 personnes ont été arrêtées à la suite de cette attaque.

"Tous (les putschistes) ont été jugés de manière transparente et impartiale, et à l'issue du procès ils ont été condamnés sur la base de preuves solides", a déclaré Lula lors d'un événement à Brasilia.

La Cour suprême du Brésil avait jugé fin novembre que Jair Bolsonaro, âgé de 70 ans, allait devoir commencer à purger sa peine de prison à Brasilia, dans les locaux de la police fédérale brésilienne, où il était détenu depuis peu en raison d'un risque de fuite.

(Reportage Gabriel Araujo et Isabel Teles, version française Benjamin Mallet, édité par Kate Entringer)