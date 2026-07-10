Brésil: léger ralentissement de l'inflation en juin

Un client paie en espèces à un étal de légumes sur un marché de rue à São Paulo (Brésil), le 25 août 2022. ( AFP / MIGUEL SCHINCARIOL )

L'inflation au Brésil a ralenti légèrement en juin pour s'établir à 4,64% sur un an, en raison notamment de la baisse du prix des aliments et des carburants, selon les chiffres officiels publiés vendredi.

Une bonne nouvelle pour le président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva, qui doit briguer un nouveau mandat en octobre, alors que le coût de la vie figure parmi les principales préoccupations des électeurs.

Malgré le ralentissement par rapport aux 4,72% enregistrés en mai, l'inflation sur 12 mois demeure toutefois au-dessus de la fourchette visée par les autorités, entre 1,5% et 4,5%.

L'inflation mensuelle s'est élevée à 0,16%, contre 0,58% en mai.

Les prix des aliments ont baissé de 0,24% le mois dernier, notamment le café (-3,72%), les fruits (-1,58%) ou la viande (-0,64%).

Le coût des carburants a également reculé en juin (-0,48%), mais le gouvernement Lula reste attentif aux remous provoqués par la guerre au Moyen-Orient.

Les subventions gouvernementales visant à contenir la hausse des prix à la pompe étaient censées prendre fin cette semaine, mais le ministre des Finances, Dario Durigan, a annoncé jeudi leur prolongation en raison de la reprise des hostilités entre les États-Unis et l'Iran.

Ce conflit provoque des perturbations majeures dans l'approvisionnement mondial en pétrole en raison du blocage du détroit d'Ormuz, un point de passage stratégique pour les hydrocarbures.

À la mi-juin, la Banque centrale brésilienne a abaissé pour la troisième fois de suite son taux directeur, principal outil pour contrôler l'inflation.

Mais ce taux, fixé à 14,25%, demeure un des plus élevés au monde, au grand dam de Lula, pour qui les taux d'intérêt élevés entravent la croissance.