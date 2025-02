Brésil: le taux de chômage remonte à 6,5%

Le taux de chômage au Brésil a atteint 6,5% sur la période allant de novembre à janvier, soit une hausse de 0,3 point par rapport au trimestre août-octobre 2024, selon les chiffres officiels publiés jeudi.

( AFP / MIGUEL SCHINCARIOL )

Il s'agit néanmoins du plus bas taux depuis 2014 pour un trimestre s'achevant en janvier, quand il s'était également élevé à 6,5%.

Sur la période septembre-novembre 2024, le taux de chômage dans le plus grand pays d'Amérique Latine avait atteint son plus bas niveau (6,1%) depuis que l'institut de statistiques IBGE a adopté la méthode de calcul actuelle, en prenant en compte des trimestres glissants.

"Le taux de chômage à 6,5% pour ce trimestre (novembre-janvier) a été plus bas que sur la même période il y a un an (7,6%), ce qui montre une grande évolution. Cependant, l'augmentation de 0,3 point par rapport au trimestre achevé en octobre dernier a été la plus élevée depuis 2017", a déclaré William Kratochwill, de l'IBGE, cité dans un communiqué.

Le Brésil comptait 7,2 millions de personnes à la recherche d'un emploi au cours du trimestre novembre-janvier, soit 400.000 de plus que sur la période août-octobre, mais 1,1 million de moins qu'un an auparavant.

La part de la population active travaillant dans le secteur informel a légèrement baissé, à 38,3%, contre 38,9% sur la période août-octobre 2024.

La réduction significative du taux de chômage ces dernières années est un des points positifs du bilan économique du gouvernement du président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva, à mi-parcours de son troisième mandat, débuté en 2023.

Mais la popularité de Lula est actuellement en berne, plombée notamment par la hausse des prix de l'alimentation.