Brésil: le taux de chômage augmente légèrement

( AFP / CARL DE SOUZA )

Le taux de chômage au Brésil, la plus grande économie d'Amérique latine, a légèrement augmenté pour la période allant de décembre à février, affecté par des facteurs saisonniers, selon les chiffres officiels publiés vendredi.

Ce taux s'est élevé à 5,8%, contre 6,8% sur la même période de l'année précédente.

C'est le plus bas niveau pour cette période de l'année depuis que l'institut de statistiques IBGE a adopté en 2012 sa méthode actuelle de calcul.

La hausse s'explique par la baisse du nombre d'emplois dans l'administration publique, l'éducation, la santé et la construction, des secteurs qui perdent habituellement des postes en début d'année en raison de l'expiration des contrats temporaires et d'une demande plus faible de travaux.

"Il y a une influence des mouvements saisonniers, surtout dans les segments de l'éducation et de la santé", a expliqué Adriana Beringuy, coordinatrice des enquêtes de l'IBGE.

La part de la population active travaillant dans le secteur informel a légèrement reculé par rapport au trimestre précédent, mais elle demeure très élevée, à 37,5%. L'IBGE souligne qu'il s'agit d'une "caractéristique structurelle" du marché de l'emploi au Brésil.

L'emploi est l'un des points positifs du bilan économique du président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva, qui tentera de se faire réélire en octobre.