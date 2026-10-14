Présidentielle : Tondelier reprend sa campagne, "pour l'écologie, et pour l'union" de la gauche

La cheffe des Ecologistes Marine Tondelier à Lens dans le Pas-de-Calais le 13 octobre 2026 ( AFP / Sameer AL-DOUMY )

La cheffe des Ecologistes et candidate à la présidentielle Marine Tondelier, de retour ce mercredi après près de quatre semaines de congé maternité, a réaffirmé sur BFM TV sa volonté de trouver un chemin "pour l'union" de la gauche en 2027.

Malgré la dynamique de Jean-Luc Mélenchon dans les sondages, et la victoire de Raphaël Glucksmann à la primaire sociale-démocrate sur une ligne fermement anti-LFI, Marine Tondelier maintient son cap unioniste : "Je mène une double campagne pour l'écologie et pour l'union", a-t-elle martelé mercredi soir.

La candidate écologiste a déploré "la chronique d'une défaite annoncée" de son camp à l'élection présidentielle de 2027, dont Marine Le Pen fait figure de grande favorite.

"Je ne veux pas qu'on fasse miroiter à nos électeurs (...) qu'on va changer leur vie alors qu'on ne s'organise pas pour pouvoir gagner", a averti Marine Tondelier, mettant en avant les "trois objectifs" de son mouvement : la "place" de l'écologie dans la campagne, la "victoire" de "la gauche et des écologistes" et empêcher "l'extrême droite" de prendre le pouvoir.

Créditée de moins de 5 % dans les sondages les plus récents, Marine Tondelier voit son électorat convoité tant par la France insoumise que par la gauche sociale-démocrate, mais elle ne sera pas "là pour aider untel à être roi du cimetière contre l'autre ou vice versa", a-t-elle ajouté.

La candidate des Ecologistes a repris mercredi sa campagne, l'occasion de faire le bilan dans un message partagé avec la presse des semaines écoulées depuis la naissance du petit Léon, le 23 septembre.

Si elle assure avoir reçu beaucoup de messages bienveillants, elle raconte avoir aussi eu "droit - et peut-être encore plus en tant que femme politique - à des jugements sur ce que je devrais faire ou pas. Le tout empli de beaucoup d’injonctions contradictoires, évidemment".

"Lâchez la grappe aux femmes, arrêtez de les juger toujours aussi sévèrement", demande-t-elle, en expliquant que chaque femme qui vient d'accoucher "fait comme elle peut, comme elle veut et surtout comme elle le sent".

"Je suis comme tous les parents qui me liront : je fais au mieux. Je trace ma route de candidate et de maman. En ayant la chance d'être bien entourée", ajoute-t-elle, tout en précisant que son enfant restera sa "priorité".

Mme Tondelier, qui a participé à une marche pour le climat quatre jours après avoir accouché, et à plusieurs manifestations lycéennes dans les villes proches de chez elle, trouve "incroyable de devoir se justifier sur ce sujet" mais "c'est malheureusement encore nécessaire en 2026".

L'écologiste explique avoir "la chance d’être bien suivie médicalement et (son) bébé aussi" et "la chance d’aller bien et (son) bébé aussi".

La reprise de sa campagne "avec tout ce que cela implique de stress et d'organisation" se fera "au fur et à mesure, au rythme que j’arriverai à tenir", comme le font "plein de femmes qui, comme moi, ne sont pas salariées" mais sans prétendre que "c’est un modèle à suivre".

Car "c’est tout le système qu’il faut changer pour permettre une égalité réelle entre toutes les femmes", estime celle qui veut mettre en avant dans sa campagne la maternité, la santé reproductive et sexuelle et le post-partum.