Brésil-Le dernier débat de la campagne électorale annulé

Le dernier débat de la campagne présidentielle brésilienne a été annulé jeudi après que les deux favoris, le président sortant de gauche Luiz Inácio Lula da Silva et le sénateur de droite Flavio Bolsonaro, ont tous deux choisi de ne pas y participer.

Flavio Bolsonaro, fils de l'ex-président Jair Bolsonaro condamné à 27 ans de prison pour tentative de coup d'Etat, avait initialement prévu de participer au débat diffusé sur la chaîne TV Globo, mais il s'est désisté quelques heures seulement avant le début de l'événement après que Lula — qui a boudé tous les débats — eut refusé d'y prendre part.

"Mon seul adversaire dans cette campagne, c'est Lula", a déclaré Flavio Bolsonaro cette semaine. "C'est avec lui que je veux débattre."

Lula, donné en tête au premier tour par tous les grands sondages, a évité de participer aux débats avant le premier tour de scrutin, alors qu'il se prépare à un probable second tour contre Flavio Bolsonaro.

"Je ne vais pas aux débats pour écouter des absurdités. Si le débat n'apporte rien au public, pourquoi devrais-je y aller juste pour répondre à des propos injurieux?", avait déclaré le président sortant en juillet.

Un sondage publié jeudi par Datafolha créditait Lula de 42% des intentions de vote au premier tour contre 38% pour Flavio Bolsonaro.

(Fernando Cardoso)