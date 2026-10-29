Brésil-L'appel de Bolsonaro à contester la présidentielle rejeté par son propre camp

par Isabel Teles

Flavio Bolsonaro n'a pas réussi son pari de mobiliser son propre camp en se déclarant le "dirigeant légitime" du Brésil et en accusant le président Luiz Inacio Lula da Silva et la Cour suprême de lui avoir volé la victoire à l'élection présidentielle de dimanche.

"Je n'ai pas aimé" ce message, a commenté jeudi Valdemar Costa Neto, le président du Parti libéral du sénateur brésilien qui a quitté son pays pour rejoindre Miami aux Etats-Unis, alors qu'il est visé par des soupçons de blanchiment d'argent. "Flavio traverse une situation difficile, nous le comprenons mais nous ne l'approuvons pas", a-t-il ajouté.

Le gouverneur de Sao Paulo Tarcisio de Freitas, un des principaux alliés du fils de l'ancien président d'extrême droite Jair Bolsonaro, a déclaré au journal Estadao que le résultat de l'élection devait être respecté et qu'il était temps d'aller de l'avant.

Aecio Neves, chef de file du Parti social-démocrate et adversaire déclaré du Parti des travailleurs de Lula, a jugé quant à lui "incompréhensible" le comportement de Flavio Bolsonaro, estimant que l'action politique d'opposition devait être menée de l'intérieur du pays.

Quant au sénateur Rogerio Marinho, qui dirigeait la campagne de Flavio Bolsonaro, il a déclaré que ni lui ni le Parti libéral ne pouvaient relayer les allégations de fraude électorale "parce qu'il n'existe pas d'élément pour les étayer".

"Flavio exprime sa frustration en réaction aux résultats du second tour de l'élection, qui ont été inattendus pour nous tous", a-t-il déclaré.

Lula a créé la surprise en s'imposant au second tour avec 51,79% des voix face à son rival qui était en tête au premier tour, alors que tous les sondages le donnaient perdant.

Le président sortant a obtenu plus de 4,4 millions de voix de plus que son adversaire grâce à une forte mobilisation de ses partisans.

(Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Zhifan Liu)