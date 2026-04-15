Brésil: enquête sur Flavio Bolsonaro pour "calomnie" présumée contre Lula

Flavio Bolsonaro le 19 mars 2026 à Rio ( AFP / Daniel RAMALHO )

La Cour suprême du Brésil a ordonné l'ouverture d'une enquête contre le sénateur Flavio Bolsonaro, principal adversaire de Lula à la présidentielle d'octobre, pour "calomnie" présumée, après une publication liant le président de gauche au narcotrafic.

Le sénateur de 44 ans, fils aîné de l'ancien chef d'Etat d'extrême droite Jair Bolsonaro (2019-2022), a en retour fustigé "une tentative de restreindre la liberté d'expression".

Selon la décision, obtenue mercredi par l'AFP, le juge Alexandre de Moraes a sommé la police fédérale d'enquêter pour déterminer si Flavio Bolsonaro avait commis le délit de "calomnie" contre Luiz Inacio Lula da Silva à travers cette publication, diffusée le 3 janvier sur les réseaux sociaux.

L'ouverture des investigations avait été demandée par le ministère de la Justice et a reçu l'aval du parquet, qui a estimé que la publication attribuait "faussement, publiquement et de manière injurieuse, des faits délictueux au président de la République".

La police fédérale dispose de 60 jours pour réaliser les premières démarches.

Dans la publication en question, Flavio Bolsonaro a associé une image de Lula à celle du président vénézuélien d'alors, Nicolas Maduro. "Lula sera dénoncé", est-il écrit dans la légende, le liant au "trafic international de drogues et d'armes, blanchiment d'argent, soutien à des terroristes et à des dictatures, fraudes électorales".

Flavio Bolsonaro a indiqué dans un communiqué qu'il ne céderait "ni à l'intimidation ni à l'utilisation de l'appareil policier et judiciaire pour faire taire l'opposition".

"Le gouvernement Lula doit s'expliquer sur ses relations avec la dictature vénézuélienne, et aucune pression n'empêchera notre devoir constitutionnel de défendre les libertés fondamentales des Brésiliens", a-t-il ajouté.

- Adoubé depuis la prison -

Le juge Moraes était par ailleurs responsable du procès lors duquel Jair Bolsonaro a été condamné à 27 ans de prison pour tentative de coup d'Etat.

L'ex-président de 71 ans a été reconnu coupable d'avoir conspiré avec de proches collaborateurs pour empêcher le retour de Lula, après avoir perdu contre lui à la présidentielle de 2022.

Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva à Brasilia le 14 avril 2026 ( AFP / Evaristo Sa )

Il a toujours clamé son innocence, se disant victime de "persécution" politique.

Après plusieurs mois d'incarcération, Jair Bolsonaro a été autorisé par ce même magistrat à purger sa peine en résidence surveillée, à Brasilia, pour des raisons "humanitaires", à la suite d'une longue hospitalisation pour une bronchopneumonie.

En décembre, l'ancien président a désigné depuis la prison son fils aîné Flavio comme son héritier politique pour disputer la présidentielle d'octobre face à Lula, qui compte briguer un quatrième mandat à 80 ans.

Les candidatures doivent être officialisées d'ici le mois d'août.

Plusieurs sondages récents donnent les deux favoris au coude à coude pour un éventuel second tour. Selon un sondage de l'institut Genial/Quaest publié mercredi, Flavio Bolsonaro obtiendrait 42%, contre 40% à Lula.