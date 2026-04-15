FMI: accord avec l'Argentine en vue du versement d'un milliard de dollars

Le Fonds monétaire international (FMI) a annoncé mercredi être parvenu à un accord avec le gouvernement argentin dans le cadre de la deuxième revue de son programme d'aide au pays, ouvrant la voie au versement d'un milliard de dollars.

Javier Milei, le 6 mai 2024, en Californie ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / APU GOMES )

Cette nouvelle tranche du prêt - la troisième prévue dans le cadre d'un programme de 20 milliards de dollars annoncé en avril 2025 - doit encore être approuvée par le conseil d'administration du Fonds.

Ce nouveau versement porterait à 15 milliards de dollars le montant déjà alloué au gouvernement argentin.

"Le rythme des réformes s'est sensiblement renforcé ces derniers mois", salue le FMI dans son communiqué, "plus encore, le renforcement des cadres monétaires et des changes ont amélioré les réserves disponibles".

Le pays d'Amérique du Sud réussit par ailleurs à "bien gérer les conséquences de la guerre au Moyen-Orient", principalement du fait de sa situation d'exportateur net d'énergie.

Le Fonds anticipe malgré tout une croissance moins élevée cette année qu'en 2025, de 3,5%, contre 4,4% un an plus tôt.

Mais l'inflation devrait poursuivre son ralentissement et s'établir à 30,4% sur un an à la fin de l'année, contre près de 42% fin 2025 et même 220% au pire de la crise qui a touché le pays.

Le Fonds et le gouvernement argentin se sont mis d'accord sur une série de réformes supplémentaires afin de "conforter l'impressionnante stabilisation et la réduction de la pauvreté observée depuis fin 2023".

2025 a marqué la première année de croissance pour l'Argentine, troisième économie d'Amérique latine, après deux années de contraction, en 2023 et 2024.

Mais le rebond de 2025 a présenté un caractère très hétérogène, avec des secteurs en forte expansion, tels les services financiers (+17,2%), le secteur agraire (+16,1%) ou les mines (+8,1%) et d'autres en repli continu, comme l'industrie manufacturière (-5%) et le commerce (-2,2%).

La reprise s'accompagne néanmoins d'un panorama morose sur le front de l'emploi, avec un chômage qui a augmenté de 1,1 point de pourcentage l'année écoulée, à 7,5%.

Ce taux ne prend pas en compte l'importance de l'emploi informel dans le pays.