Brésil-Bolsonaro va quitter sa prison pour subir une intervention chirurgicale

Un juge de la Cour suprême du Brésil a autorisé vendredi l'ancien président Jair Bolsonaro à quitter les locaux de la police fédérale brésilienne, où il purge une peine de 27 ans de prison, pour subir une intervention chirurgicale.

La décision du juge Alexandre de Moraes intervient après que l'avocat de Jair Bolsonaro a déposé la semaine dernière une requête dans laquelle il demandait également que l'ancien dirigeant purge sa peine à domicile, demande qui a été rejetée.

Jair Bolsonaro a été condamné en septembre à 27 ans et trois mois de prison pour avoir fomenté un coup d'Etat après sa défaite à l'élection présidentielle de 2022 face au candidat de gauche Luiz Inácio Lula da Silva.

Des médecins de la police fédérale ont examiné l'ancien président et conclu que ce dernier devait être opéré d'une hernie.

"Le prévenu se trouve dans un lieu très proche de l'hôpital privé où il reçoit des soins médicaux d'urgence", a indiqué Alexandre de Moraes dans sa décision.

(Luciana Magalhães et Fernando Cardoso; version française Camille Raynaud)