Brésil-Bolsonaro va purger sa peine de prison de 27 ans pour coup d'Etat

L'ancien président brésilien Jair Bolsonaro va devoir purger sa peine de 27 ans de prison pour tentative de coup d'Etat, a décidé mardi la Cour suprême du Brésil, selon une décision de justice consultée par Reuters.
Le juge Alexandre de Moraes a ordonné à Jair Bolsonaro de commencer à purger sa peine dans les locaux de la police fédérale brésilienne à Brasilia, où l'ancien président est détenu depuis son arrestation samedi, en raison d'un risque de fuite.
Plus tôt mardi, la Cour suprême avait conclu à la culpabilité de Jair Bolsonaro, rendant sa condamnation définitive.
L'ancien président brésilien, assigné à résidence depuis des mois pour tentative de coup d'Etat, a été placé en détention samedi, avant un rassemblement prévu de ses partisans près de son domicile.
Selon les autorités, l'ex-président âgé de 70 ans aurait également endommagé son bracelet électronique avec un fer à souder.
Jair Bolsonaro a affirmé dimanche à un juge que des épisodes de paranoïa et d'hallucinations provoqués par des médicaments l'avaient poussé à manipuler son bracelet électronique. Il a démenti toute intention de s'évader ou de tenter de retirer le bracelet.
Jair Bolsonaro a été condamné en septembre à 27 ans et trois mois de prison pour avoir fomenté un coup d'État après sa défaite à l'élection présidentielle de 2022 face au candidat de gauche Luiz Inácio Lula da Silva.
(Reportage de Luciana Magalhaes et Ricardo Brito à Brasilia; version française Zhifan Liu)
