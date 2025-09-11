Brésil-Bolsonaro jugé coupable de tentative de coup d'État

par Ricardo Brito, Luciana Magalhaes et Manuela Andreoni

L'ancien président brésilien d'extrême droite Jair Bolsonaro a été condamné jeudi par des juges de la Cour suprême pour avoir fomenté un coup d'État afin de rester au pouvoir après avoir perdu l'élection de 2022.

La décision, prise à la majorité d'un panel de cinq juges, fait de Jair Bolsonaro le premier ancien président de l'histoire du Brésil à être condamné pour atteinte à la démocratie.

"Cette affaire criminelle est presque une rencontre entre le Brésil et son passé, son présent et son avenir", a déclaré la juge Carmen Lucia avant de voter la condamnation de Jair Bolsonaro pour tentative de coup d'État, en référence aux précédentes tentatives de même nature.

Il existe de nombreuses preuves que Jair Bolsonaro a agi "dans le but d'éroder la démocratie et les institutions", a-t-elle ajouté.

Vers 19h30 GMT, trois des cinq juges du panel avaient voté en faveur de la condamnation de Jair Bolsonaro pour cinq crimes : participation à une organisation criminelle armée, tentative d'abolition violente de la démocratie, organisation d'un coup d'État et détérioration de biens publics et de biens culturels protégés. Un juge l'a acquitté et un autre devait encore se prononcer.

La condamnation de cet ancien capitaine de l'armée, qui n'a jamais caché son admiration pour la dictature militaire ayant tué des centaines de Brésiliens entre 1964 et 1985, fait écho aux condamnations judiciaires prononcées cette année à l'encontre d'autres dirigeants d'extrême droite, parmi lesquels la Française Marine Le Pen et le Philippin Rodrigo Duterte.

Le président américain Donald Trump, proche allié de Jair Bolsonaro, a qualifié l'affaire de "chasse aux sorcières", infligeant des hausses de droits de douane au Brésil, des sanctions contre le rapporteur du procès et révoquant les visas de la plupart des membres de la Cour suprême du pays.

Les juges devraient décider d'une peine de prison et de la manière dont elle sera purgée d'ici vendredi. Jair Bolsonaro, actuellement assigné à résidence dans le cadre d'une autre affaire, encourt une peine maximale de 40 ans.

DES RECOURS SONT POSSIBLES

Le verdict n'a pas été unanime, le juge Luiz Fux ayant rompu mercredi avec ses pairs en acquittant l'ancien président de tous les chefs d'accusation.

Ce seul vote pourrait ouvrir la voie à des recours, ce qui est susceptible de rapprocher la conclusion du procès de la période précédant les élections présidentielles de 2026, auxquelles Jair Bolsonaro a déclaré à plusieurs reprises qu'il serait candidat bien qu'il lui soit interdit de s'y présenter.

Le vote de juge Luiz Fux a également suscité une vague de soulagement parmi les partisans de l'ancien président.

"Lorsque la cohérence et le sens de la justice l'emportent sur la vengeance et le mensonge, il n'y a plus de place pour les persécutions cruelles ou les jugements partiaux", a posté Michelle Bolsonaro, l'épouse de l'ancien président, après ce vote.

La présidence de Jair Bolsonaro a été marquée par un intense scepticisme à l'égard de la pandémie de COVID-19 et des vaccins, ainsi que par son soutien à l'exploitation minière informelle et au défrichage des terres pour le pâturage du bétail, ce qui a poussé les taux de déforestation dans la forêt amazonienne à des niveaux record.

Alors qu'il était confronté à une campagne serrée contre Lula lors de l'élection de 2022 - que ce dernier a remportée - les commentaires de Jair Bolsonaro ont pris une tournure de plus en plus messianique, suscitant des inquiétudes quant à sa volonté d'accepter les résultats.

"J'ai trois possibilités pour mon avenir : être arrêté, tué ou vaincre", a-t-il déclaré lors d'une réunion de dirigeants évangéliques en 2021. "Aucun homme sur terre ne me menacera."

En 2023, le tribunal électoral brésilien - qui supervise les élections - lui a interdit d'exercer une fonction publique jusqu'en 2030 en raison d'affirmations infondées sur le système de vote électronique brésilien.

(Reportage Ricardo Brito, Luciana Magalhaes et Manuela Andreoni, version française Benjamin Mallet)