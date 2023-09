Bredouille aux Sénatoriales, LFI critique la "vieille gauche" qui a "refusé tout accord"

"Le refus de l'union autour de la Nupes aura coûté à la gauche près de 10 sièges", a accusé LFI.

Les socialistes, écologistes et communistes -la "vieille gauche"- ont "fait le choix de la division" en refusant "tout accord d'union" avec LFI aux sénatoriales et en empêchant "l'élection d'un seul sénateur ou une seule sénatrice insoumise", a dénoncé dimanche 24 septembre la France Insoumise

"Le refus de l'union autour de la Nupes aura coûté à la gauche près de 10 sièges" , a dénoncé LFI dans un communiqué. "Nous étions rejetés de tout accord par les partis traditionnels de la gauche", pointe le parti mélenchoniste, au moment où la coalition Nupes (LFI, PS, EELV, PCF) traverse une nouvelle période de tensions.

"Éparpillement des listes"

"Le choix de la division fait par les socialistes, écologistes et communistes et l'éparpillement des listes coûtent aux composantes de la Nupes une demi-douzaine de sièges et aident à la progression de l'extrême droite au Sénat ", où le RN a obtenu trois sièges dimanche, poursuit La France Insoumise.

Les résultats des élections sénatoriales ont confirmé dimanche la stabilité de la chambre haute, dominée par la droite. Le chef de file du groupe socialiste Patrick Kanner, volontiers critique de la Nupes, avait scellé un accord avec les communistes et les écologistes dans une quinzaine de départements pour les sénatoriales, sans LFI.