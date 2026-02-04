Brandt: 36 offres déposées, une reprise industrielle compromise

( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )

Une relance industrielle est peu probable: 36 candidats se sont manifestés pour reprendre des actifs de Brandt, fleuron de l'électroménager français liquidé en décembre, mais la plupart proposent seulement d'acquérir les marques ou les stocks.

Un mois et demi après la liquidation prononcée par le tribunal des activités économiques de Nanterre, les acteurs intéressés par la reprise des usines et marques de l'ancien groupe centenaire aux 700 salariés (Brandt, Vedette, Sauter et De Dietrich) avaient jusqu'à jeudi pour se manifester.

Trente-six acteurs économiques ont officiellement présenté une offre, selon un document judiciaire consulté mardi par l'AFP, confirmant une annonce de L'Informé.

Parmi les candidats, le groupe Fnac-Darty a déposé une offre de 2,9 millions d'euros pour racheter des marques, mais aussi un stock de plus de 172.000 produits, comme des hottes et du petit électroménager.

D'autres comme le déstockeur Noz, qui compte 350 magasins en France, n'ont souhaité reprendre que du stock en proposant 4,5 millions d'euros pour récupérer d'anciens produits du groupe et les proposer à la revente. Le cuisiniste Mobalpa, via sa maison mère, le groupe Fournier, a de son côté proposé 500.000 euros pour racheter la marque Sauter.

- Reprise industrielle en sursis ? -

Cafom, distributeur d'équipement de la maison dans les outre-mer, sous les enseignes But, Darty et Habitat notamment, est à l'origine de l'offre la plus élevée: 31 millions d'euros au total, comprenant les actifs immobiliers des sites d’Orléans et de Vendôme, les marques Brandt, De Dietrich, Sauter, Vedette, ainsi que les stocks.

D'autres propositions de reprise concernent elles surtout les marques, comme le fabricant polonais d'électroménager Amica. 2,5 millions d'euros ont été mis sur la table pour les marques Brandt et Sauter.

En revanche, seule une poignée d'offres inclut la reprise de salariés, sur les 700 que comptait le groupe.

L'une d'elles est portée par la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise et la région Ile-de-France, à travers la société Semavo. 15 millions d'euros ont été avancés pour acheter les actifs du site de Saint-Ouen-l'Aumône, pour y produire de l'électroménager en conservant 85 salariés sur la centaine que comptait le site.

Pour obtenir une remise en route espérée des deux sites industriels, situés près d'Orléans et à Vendôme, qui produisaient fours et autres plaques de cuisson jusqu'à la liquidation le 11 décembre, les offres présentées n'ont pas levé les craintes.

Celle de l'homme d'affaires Stephan Français, à la tête de Metavisio-Thomson Computing, vise la constitution d'un noyau de 150 salariés dès 2026 en élargissant la production d'électroménager aux produits informatiques dans l'usine près d'Orléans. 4 millions d'euros au total sont proposés, dont 1,75 million d'euros pour les marques et les brevets.

- Un salarié veut un four -

L'endettement important de cette entreprise avait poussé une source proche du dossier à qualifier son offre de "fragile".

Aucune autre n'a offert de perspectives d'emploi et de relance aux deux usines, malgré le soutien promis par les élus locaux à tout candidat qui conserverait la production industrielle en France.

Parmi les autres offres rendues publiques avant la date limite, EverEver, jeune pousse bretonne qui s'était positionnée pour le site de Vendôme, non sans susciter des interrogations, n'a pour sa part formulé qu'une offre de 25.000 euros.

Le ministère de l'Economie, qui a assuré suivre la situation de "près" depuis le rejet en décembre du projet en coopérative du groupe soutenu par les pouvoirs publics, n'a pas souhaité faire de commentaire.

Certaines propositions ne relèvent quant à elles que du foncier, notamment pour le site de Saint-Ouen-l'Aumône.

En marge de ces 36 offres recensées, un ancien salarié de Brandt a manifesté son intérêt pour l'acquisition de trois produits, dont un four anciennement présenté dans un des showrooms de la marque.

Les liquidateurs disposent à présent d'un délai pouvant aller jusqu'à quelques semaines pour rendre leur décision.