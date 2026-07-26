Bradley Barcola ne devrait pas prolonger avec le PSG

Des envies d’outre-Manche ?

Il est l’un des Parisiens les plus courtisés, et les demandes devraient désormais affluer de plus en plus : selon L’Équipe , Bradley Barcola a décidé de ne pas prolonger son contrat avec le PSG . Lié jusqu’en 2028, l’ailier français ne souhaite plus continuer dans cette dynamique où il est parfois considéré comme le douzième homme de l’effectif parisien. Ce n’est donc pas une histoire de gros sous, puisque le quotidien précise que la proposition des dirigeants parisiens était assortie d’une augmentation de salaire.…

AL pour SOFOOT.com