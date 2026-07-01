Bpifrance va investir 50 millions d'euros supplémentaires dans le sport

( AFP / ERIC PIERMONT )

La banque publique d'investissement Bpifrance a annoncé mercredi qu'elle allait dédier 50 millions d'euros supplémentaires au secteur du sport d'ici à 2027, afin d'accompagner la croissance d'entreprises dans un marché "mature, mais non structuré".

"On a déjà beaucoup financé le secteur du sport. On a déjà investi en capital, on est au conseil d'administration de ces entreprises, une vingtaine d'entreprises, de belles entreprises de taille intermédiaire (ETI) ou des grosses PME. On a beaucoup financé également des start-up de la SporTech, on a fait beaucoup de crédits à ces entreprises et on fait aussi du conseil", a mis en avant le directeur général de Bpifrance Nicolas Dufourcq, lors de la troisième édition de Sport Définition, événement dédié au sport business organisé par la banque à Paris.

"Nous allons créer une poche d'investissements en fonds propres dans le sport. Pour commencer, ce sera 50 millions d'euros, ce qui permettra de faire grosso modo une douzaine de tickets (montants investis, NDLR) dans des PME du sport", a-t-il annoncé.

Pour lui, les entrepreneurs du secteur du sport "ne sont pas simplement des espèces d'électrons qui tournent autour des grandes masses que sont les clubs", mais "ils créent des emplois, ils génèrent du profit, et ce profit permet de financer quantité de choses dans la société française. Ils sont une partie fondamentale de l'économie française".

Un total de 36 clubs, représentant 7 disciplines différentes, bénéficient déjà du soutien de la banque publique d'investissement, qui fait aussi état de "19 participations stratégiques générant près de 900 millions d'euros de chiffre d'affaires" dans les infrastructures, l'événementiel ou encore les prestataires de grands événements sportifs.

Les 50 millions d'euros d'investissements supplémentaires annoncés mercredi "illustrent notre soutien auprès de toute la chaîne industrielle et opérationnelle derrière le sport: équipement, infrastructure, tech, marques, formats. Un marché mature, mais non structuré", a indiqué Bpifrance dans un communiqué.