Bpifrance s'affirme dans l'activité de conseil aux entreprises

Bpifrance, la banque publique d'investissement française, a annoncé mardi une nouvelle stratégie dans ses activités "d'accompagnement" des entreprises, désormais officiellement baptisées "conseil".

La banque aux multiples activités - crédit, aide à l'innovation, fonds propres - de soutien financier des entreprises, particulièrement pour les aider à innover, à se décarboner et à exporter, a depuis une dizaine d'années pratiqué auprès d'elles un accompagnement non-financier, allant du simple diagnostic à l'entrée dans un "accélérateur", programme de formation en deux ans de petits groupes de dirigeants, visant à transformer leurs entreprises en profondeur.

Désormais, a annoncé mardi le directeur général Nicolas Dufourcq, la direction "accompagnement" est rebaptisée "conseil", "un changement d'identité qui affirme le positionnement de Bpifrance comme partenaire stratégique de terrain".

Bpifrance est devenu "le premier cabinet de conseil aux PME et ETI", a fait valoir M. Dufourcq lors d'une conférence de presse. "En leur donnant accès à un conseil stratégique exigeant et enraciné dans les territoires, nous accélérons la transformation de notre tissu productif", a-t-il ajouté.

En 2024, Bpifrance a réalisé 8.700 missions de conseil, délivré des formations à quelque 30.000 dirigeants et "accéléré", selon ses termes, le développement d'un millier d'entreprises.

Depuis dix ans, 5.500 entreprises ont ainsi été "accélérées", générant, selon une étude Veltys réalisée en collaboration avec les experts économiques de Bpifrance et la Direction générale des Entreprises, "plus de 5% de chiffre d'affaires supplémentaire en moyenne trois ans après l'entrée dans un accélérateur et plus de 10% d’emplois temps plein supplémentaires".

La nouvelle stratégie de la direction conseil pour aider des entreprises parfois déboussolées par l'incertitude politique et économique, reposera sur "des offres plus lisibles et orientées business", un modèle économique "optimisé par l'intelligence artificielle" et "une diversification des sources de financements", avec des acteurs privés et européens.

Pour Matthieu Heslouin, directeur exécutif chargé du conseil, il s'agit d'apporter "une réponse concrète aux besoins de compétitivité du tissu entrepreneurial français".

"Armer les dirigeants, c’est renforcer durablement la souveraineté économique du pays", a conclu M. Dufourcq.