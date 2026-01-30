Bowman, de la Fed, soutient toujours les baisses de taux, malgré qu'elle ait voté pour une pause lors de la dernière réunion

La vice-présidente de la Réserve fédérale américaine chargée de la supervision, Michelle Bowman, a déclaré vendredi qu'elle pensait toujours que les taux d'intérêt devraient baisser, mais qu'elle avait voté en faveur d'un maintien de la politique monétaire cette semaine, uniquement pour recueillir davantage de données avant la prochaine réduction des coûts d'emprunt.

Bowman a déclaré qu'elle prévoyait trois baisses de taux d'un quart de point de pourcentage cette année et que la décision prise après la fin de la réunion de politique générale de deux jours de la banque centrale américaine, mercredi, ne concernait que le calendrier de la prochaine mesure.

Après avoir réduit les taux de trois quarts de point de pourcentage lors des trois dernières réunions de 2025, "la question posée lors de cette réunion concernait le calendrier de mise en œuvre... Il s'agissait essentiellement de choisir entre continuer à supprimer les restrictions politiques et parvenir à mon estimation de neutralité d'ici la réunion d'avril, ou faire évoluer la politique vers la neutralité à un rythme plus mesuré tout au long de cette année", a déclaré Bowman lors d'un événement organisé par une école bancaire supérieure à Hawaï.

La prochaine réunion de la Fed est prévue pour les 17 et 18 mars. Bowman a déclaré que son analyse des risques auxquels l'économie est confrontée, l'inflation étant selon elle susceptible de se rapprocher de 2 % mais le marché de l'emploi étant faible , reste inchangée et justifie un assouplissement de la politique monétaire.

Mais elle a également reconnu que le marché de l'emploi avait montré quelques signes de stabilisation, et compte tenu des lacunes dans les données qui existent en raison de la fermeture du gouvernement américain à l'automne dernier, elle a estimé qu'il convenait d'attendre la prochaine réunion pour envisager de réduire le taux directeur de la fourchette actuelle de 3,50 % à 3,75 %.

"Le marché du travail est fragile", a déclaré Bowman. "J'aurais pu voter en faveur d'une poursuite de la réduction de la politique monétaire afin de me prémunir davantage contre le risque d'une nouvelle détérioration du marché de l'emploi. Mais nous avons observé certains signes de stabilisation... Nous pouvons nous permettre de prendre du temps et de 'garder la poudre sèche' pendant un certain temps afin d'évaluer soigneusement comment le degré plus faible de restriction de la politique se répercute sur les conditions financières plus larges et renforce le marché du travail"

Elle a toutefois précisé que toute pause dans la réduction des taux d'intérêt devrait être brève.

"Nous ne devrions pas non plus laisser entendre que nous prévoyons de maintenir l'orientation actuelle de notre politique pendant une période prolongée", a déclaré Bowman.

La Fed a voté par 10 voix contre 2 le maintien des taux mercredi. Avant la réunion, Bowman avait été considérée comme une voix dissidente possible, au même titre que les gouverneurs de la Fed Christopher Waller et Stephen Miran. Waller et Miran se sont prononcés en faveur d'une baisse des taux.