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Bowman de la Fed : La Fed a lancé un nouvel examen externe de la faillite de la Silicon Valley Bank - Fox Business Network
information fournie par Reuters 20/03/2026 à 13:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Michelle Bowman, vice-présidente de la Réserve fédérale chargée de la supervision, a déclaré vendredi que la banque centrale américaine réexaminait ce qui avait mal tourné avec la Silicon Valley Bank il y a trois ans.

"Ce qui s'est passé est vraiment un échec de la supervision et de la gestion de la banque", a déclaré Mme Bowman lors d'une interview sur Fox Business Network. "Nous venons d'engager une étude externe sur tous les événements qui ont conduit à la faillite de la Silicon Valley Bank, afin de nous assurer que nous ne répéterons pas les mêmes erreurs à l'avenir", a-t-elle ajouté.

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