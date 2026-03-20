Bowman, de la Fed, déclare qu'un nouvel examen externe de la faillite de la Silicon Valley Bank est en cours

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(Informations complémentaires sur la faillite de SVB et la supervision bancaire par la Fed) par Pete Schroeder

Michelle Bowman, vice-présidente de la Réserve fédérale chargée de la supervision, a déclaré vendredi que la banque centrale américaine réexaminait ce qui avait mal tourné avec la Silicon Valley Bank il y a trois ans.

"Ce qui s'est passé est vraiment un échec de la supervision et de la gestion de la banque", a déclaré Mme Bowman lors d'une interview à l'émission "Mornings with Maria" de la chaîne Fox Business Network. "Nous venons d'engager une étude externe sur tous les événements qui ont conduit à la faillite de la Silicon Valley Bank, afin de nous assurer que nous ne répéterons pas les mêmes erreurs à l'avenir", a-t-elle ajouté. L'effondrement brutal de la SVB en 2023, à la suite d'une fuite rapide des déposants, a déclenché des turbulences plus importantes dans le secteur bancaire, qui a vu une poignée d'autres banques s'effondrer à leur tour. La Fed avait déjà procédé à un examen interne des causes de la faillite, sous la direction du prédécesseur de Mme Bowman, le gouverneur de la Fed Michael Barr. Cet examen a révélé que la banque n'avait pas été suffisamment surveillée à la suite d'une croissance rapide et que les examinateurs avaient tardé à l'obliger à résoudre ses problèmes. En tant que principale responsable de la réglementation de la Fed, Mme Bowman a entrepris une vaste réforme de la surveillance des banques, en introduisant une nouvelle direction et en visant à réduire de 30 % le personnel de Washington. Mme Bowman a déclaré que les examinateurs devaient recentrer leur énergie sur les risques financiers fondamentaux des banques, arguant que les examinateurs s'étaient trop concentrés sur les questions de processus et les politiques non essentielles des banques.