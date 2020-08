Bourse : six fonds pour miser sur les géants de la tech

Le Revenu propose six fonds d'actions technologiques. (© G. Tronel)

Le Covid-19 a montré combien la numérisation était devenue un facteur de compétitivité. Il n'est pas trop tard pour investir dans les géants de l'Internet. Vous pouvez le faire via un ou plusieurs des fonds que nous avons sélectionnés.

Vous avez acheté en ligne, télétravaillé et même consulté votre médecin à distance : la transformation numérique s'est accélérée avec la pandémie.

«La crise du Covid aurait probablement eu un impact encore plus dévastateur sur l'économie sans les infrastructures informatiques et en particulier le Cloud», commente Hervé Thiard, directeur de Pictet AM en France, qui consacre trois fonds aux nouvelles technologies dont Pictet Digital, éligible au PEA.

Et d'ajouter que «le mouvement soudain et généralisé de migration vers le télétravail n'aurait pas été possible si d'importants investissements n'avaient pas été réalisés auparavant. Des investissements qui ont maintenant le potentiel de transformer la manière de fonctionner de nombreuses activités». À tel point que le consultant GlobaData prévoit une croissance de 19% par an entre 2019 et 2024 du chiffre d'affaires du Cloud pour atteindre 661 milliards de dollars en 2024.

Le Cloud grand gagnant

Facteur de compétitivité, sinon de survie comme la santé, le secteur des technologiques ne manque pas de potentiel de croissance. Même si le Covid-19 a rebattu les cartes. Les sociétés liées à l'économie de partage telle Airbnb, Uber, etc. sont tombées de haut. Les fabricants de matériel hardware aussi, d'autant qu'ils pourraient encore souffrir du ralentissement économique, estime Tony Kim,