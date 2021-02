Bourse : les meilleurs fonds et trackers dans la conjoncture actuelle

Les fonds de technologie devraient rester porteurs. (© DR)

Le Revenu recommande aujourd'hui 30% de Sicav en actions américaines et 15% en actions émergentes. Découvrez notre sélection de dix fonds et trackers pour 2021.

L'année 2020 a été celle du choc du Covid-19. Le CAC 40 plongeant de 40% en un mois, d'un sommet à 6.111 points (le 21 février) à 3.632 points (le 18 mars).

Non seulement les actions ont trinqué, mais aussi les obligations d'entreprises moins bien notées que les dettes d'État. À l'inverse ces dernières ont servi de refuge et ont été soutenues par les programmes de rachat massifs des banques centrales, d'où le retour de taux négatifs.

Très vite, les valeurs de l'économie numérique se sont reprises, suivies des valeurs de la santé et des énergies renouvelables. Les valeurs de croissance, capables de résister aux confinements étant essentiellement américaines et asiatiques, ces marchés ont été les premiers à repasser dans le vert, les indices chinois et américains caracolant de sommet en sommet depuis août dernier.

Le retard des fonds en valeurs décotées ne va pas s'effacer totalement

Enfin, en novembre, l'annonce d'un premier vaccin de Pfizer en association avec l'allemand BioNTech, suivi d'un deuxième de Moderna, a précipité le retour des valeurs délaissées.

Hôtellerie-tourisme, restauration collective, transport aérien, énergie et finance très majoritaires en France et dans la vieille Europe ont repris une part du terrain perdu. Le CAC 40 a retrouvé les 5600 points le 27 novembre. Reste à savoir si ce retour en grâce des valeurs délaissées