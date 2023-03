Bourse : les actions bancaires malmenées

Un début de journée inquiétant. Ce vendredi 10 mars commence difficilement pour le secteur bancaire mondial avec une chute des cours en Bourse, conséquence des inquiétudes sur les difficultés de l'américain SVB Financial Group, un partenaire financier privilégié de nombreuses entreprises technologiques.

Cette « petite panique s'est déclenchée sur le thème du bankrun », une réaction en chaîne qui débute par des retraits massifs de clients, explique à l'AFP David Bénamou, directeur des investissements d'Axiom Alternative Investments. Cause première, l'annonce mercredi par SVB Financial Group, maison mère de la Silicon Valley Bank (SVB), d'une augmentation de capital importante de 2,25 milliards de dollars.

En milieu de matinée à la Bourse de Paris, le titre de Société générale perdait 4,96 % à 25,40 euros, BNP Paribas 3,38 % à 60,52 euros et Crédit agricole 2,94 % à 10,97 euros. Ailleurs en Europe, la banque allemande Deutsche Bank perdait 8,08 %, la britannique Barclays 3,83 %, l'italienne Intesa Sanpaolo 3,06 % et la suisse UBS 4,45 %. À Hongkong, les banques HSBC et Standard Chartered ont perdu vendredi plus de 3 %, Hang Seng Bank plus de 4 %. Même dérive au Japon où les actions des principales banques japonaises étaient pénalisées.

« Ne pas semer la peur »

Avec l'annonce des difficultés de SVB et des retraits de clients, le

