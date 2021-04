Bourse : huit fonds pour investir avec succès dans les valeurs moyennes

Historiquement, les petites et moyennes valeurs surperforment les grandes entreprises en Bourse. (© DR)

En 2021, les fonds investis en «micro, small et mid cap» devraient encore battre ceux indexés sur le CAC 40. Découvrez notre sélection de huit fonds, tous éligibles au PEA-PME.

Une fois n'est pas coutume : en 2020, contrairement aux précédentes périodes de krach boursier les petites et moyennes capitalisations ont surperformé les grandes.

L'indice CAC Mid & Small a clos l'année sur un petit repli de 1,3%, contre une baisse 7,14% pour le CAC 40. Et il est encore temps de s'y intéresser car la remontée devrait se poursuivre en 2021, tant elles avaient été délaissées depuis 2018, et tant leur potentiel de long terme est supérieur à celui des grandes valeurs.

Plus David que Goliath, les PME et les ETI s'adaptent pour trouver des relais de croissance. Beaucoup aussi vont bénéficier du plan européen de relance de 750 milliards, de la réouverture des économies européennes avec l'arrivée des vaccins, et sans doute de la volonté de relocaliser une partie de la production industrielle.

Jusqu'à 37% de gain sur un an !

Les investisseurs reviennent sur cette classe d'actifs. Vous découvrirez, en fin d'article, notre sélection de huit fonds éligibles au PEA-PME pour prendre le mouvement en marche.

Ces fonds affichent tous des hausses très supérieures à la moyenne sur un, trois et cinq ans effaçant largement la mauvaise année générale 2018. Sur un an, CM-AM PME-ETI Actions, Allianz Actions Euro et DNCA Actions Micro Caps gagnent près de 37% (à fin janvier).

En investissant dans des petites entreprises, vous allez sur des terrains à