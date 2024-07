Bosch se renforce dans les technologies énergétiques avec une acquisition "historique"

( AFP / THOMAS KIENZLE )

L'industriel allemand Bosch a annoncé mardi le rachat de la branche chauffage, ventilation et climatisation (CVC) du fabricant américain Johnson Controls pour 7,4 milliards d'euros, la plus grosse acquisition de son histoire visant à rééquilibrer ses activités dominées par l'automobile.

Cette acquisition est "la plus importante de l'histoire" de Bosch et permettra au groupe d'atteindre "une position de leader sur le marché mondial prometteur du chauffage, de la ventilation et de la climatisation", a déclaré le PDG de Bosch, Stefan Hartung dans un communiqué.

Dans le cadre de cette transaction, Bosch acquiert aussi la totalité des parts de la coentreprise de climatisation formée en 2014 par le groupe américain avec le japonais Hitachi.

L'acquisition doit venir renforcer la division "Home" (maison) du conglomérat allemand qui comprend le secteur clé des technologies énergétiques, alors que Bosch subit des revers dans sa principale activité, celle de fournisseur automobile.

Premier équipementier automobile mondial, Bosch tire de cette division près des deux-tiers de ses revenus, mais peine à atteindre ses objectifs de rentabilité, en raison de la concurrence asiatique, dans un marché bouleversé par la transition vers les mobilités électriques.

Les activités que Bosch prévoit d'acquérir ont généré en 2023 un chiffre d'affaires d'environ 4 milliards d'euros.

Ainsi, Bosch prévoit de quasi doubler son chiffre d'affaire de la division Home, qui devrait passer de cinq à neuf milliards d'euros et qui emploiera à terme 26.000 personnes sur un effectif totale 429.000 salariés de Bosch dans le monde.

L'objectif est d'intégrer cette nouvelle unité au coeur de métier du groupe: "Les activités acquises doivent faire partie de l'activité principale", a déclaré le vice-président du conseil d'administration de Bosch, Christian Fischer, dans le communiqué.

Le groupe souhaite profiter des opportunités de croissance du secteur des technologies énergétiques, attendues en hausse "de 40% d'ici 2030", d'après M. Fischer, grâce à la demande de solutions pour la lutte contre le changement climatique.

Les activités rachetées emploient 12.000 salariés dans le monde, sur 16 sites de productions et 12 de développement dans plus de 30 pays.