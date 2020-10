Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Borne prône le dialogue social pour trouver un bon équilibre sur le télétravail Reuters • 06/10/2020 à 10:11









BORNE PRÔNE LE DIALOGUE SOCIAL POUR TROUVER UN BON ÉQUILIBRE SUR LE TÉLÉTRAVAIL PARIS (Reuters) - Les entreprises doivent nouer un dialogue social pour trouver le bon équilibre sur la question du télétravail, encouragé par les autorités pour faire face à la progression du coronavirus mais dont la mise en oeuvre doit prendre aussi en compte les risques psycho-sociaux, a déclaré mardi matin la ministre du Travail et de l'Emploi, Elisabeth Borne. "La bonne démarche c'est dans la mesure du possible de mettre en place le télétravail (...) pour protéger les salariés, protéger l'ensemble des collègues et puis aussi réduire la fréquentation des transports en commun", a-t-elle déclaré au micro de France Inter. Mais cette organisation doit passer par un dialogue social dans les entreprises. "Il faut avoir en tête d'abord que tous les postes ne sont pas télétravaillables, il faut aussi avoir en tête que ça nécessite d'avoir un matériel informatique adapté, une connexion de qualité et puis j'entends aussi beaucoup de salariés qui disent qu'il peuvent se retrouver isolés", a-t-elle dit. "Il y a ce qu'on appelle les risques psycho-sociaux qu'il faut aussi prendre en compte", a-t-elle souligné, insistant sur la nécessité de "préserver le collectif de travail et être attentif au salarié qui peut se retrouver isolé et donc en difficulté". Les derniers chiffres disponibles au ministère du Travail remontent à juin. La France comptait alors 20% de salariés en télétravail. Elisabeth Borne estime que cette proportion a augmenté depuis. (Henri-Pierre André, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.