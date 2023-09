Bordeaux : plusieurs hospitalisations à cause du botulisme

Plusieurs personnes ont été hospitalisées à Bordeaux pour des cas probables de botulisme, maladie neurologique rare mais potentiellement mortelle, dont cinq étaient mardi matin en réanimation, d'après des sources médicales et la préfecture. La plupart « sont de nationalité étrangère [USA, Canada, Allemagne]. Elles ont toutes fréquenté au cours de la semaine dernière le même bar de Bordeaux, le Tchin Tchin Wine Bar », indiquent dans un communiqué commun la préfecture de Nouvelle-Aquitaine et l'Agence régionale de santé. « Les aliments suspectés sont à ce stade des conserves de sardines faites maison par le restaurateur. »

« Nous avons cinq patients admis en réanimation, dont quatre intubés, et trois en soins continus », a déclaré à l'AFP Benjamin Clouzeau, médecin réanimateur au CHU Pellegrin, précisant que « tous ces patients ont bénéficié d'un traitement anti-toxinique ». « Leur état peut potentiellement persister pendant plusieurs semaines », au cours desquelles « de multiples complications » peuvent survenir, selon lui. « C'est exceptionnel. En France, nous avons entre 20 et 30 cas par an. Là, nous en avons eu neuf, puisqu'une personne est repartie à l'étranger dans l'intervalle », a-t-il ajouté. « Le dernier repas contaminant date potentiellement de samedi, donc on peut s'attendre à l'arrivée d'autres malades pendant quelques jours », a-t-il précisé.

L'Anses recommande une

... Source LePoint.fr