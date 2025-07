Bonadei : « L'Allemagne a fait un match héroïque »

Et à la fin, c’est la France qui perd.

Triste et déçu, le sélectionneur des Bleues Laurent Bonadei n’a pas accablé ses joueuses après l’élimination en quarts de finale de l’Euro contre l’Allemagne . « Il y a de la déception et de la tristesse pour les filles qui ont tout donné. Il faut reconnaître que l’Allemagne a fait un match héroïque. Les tirs au but c’est difficile, on le sait , a-t-il regretté après le coup de sifflet final au micro de TF1. C’est dommage pour Alice (Sombath) parce qu’elle est jeune, elle apprend. J’ai trouvé que l’équipe avait tout donné. Il y a deux équipes sur un terrain, il faut aussi tirer un coup de chapeau à l’Allemagne. » …

TB pour SOFOOT.com