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Bolloré affirme que "Grasset continuera" avec "de nouveaux auteurs" malgré les départs
information fournie par AFP 19/04/2026 à 08:35

Le milliardaire conservateur Vincent Bolloré à l'Assemblée nationale à Paris, le 24 mars 2026, pour une audition par la commission d'enquête parlementaire sur l'audiovisuel public ( AFP / Thomas SAMSON )

Le milliardaire conservateur Vincent Bolloré à l'Assemblée nationale à Paris, le 24 mars 2026, pour une audition par la commission d'enquête parlementaire sur l'audiovisuel public ( AFP / Thomas SAMSON )

Grasset "continuera" en dépit du départ annoncé de quelque 170 de ses auteurs "et ceux qui partent vont permettre à de nouveaux auteurs d'être publiés", affirme dans le Journal du dimanche le milliardaire conservateur Vincent Bolloré, qui contrôle Hachette, le groupe auquel appartient la maison d'édition.

M. Bolloré s'étonne, dans une tribune publiée dans ce journal également dans son escarcelle, du "vacarme" suscité par le départ du PDG de Grasset, Olivier Nora, en dénonçant "une petite caste qui se croit au-dessus de tout et de tous et qui se coopte et se soutient".

Quelque 170 écrivains ont secoué cette semaine le monde d'ordinaire feutré de l'édition avec leur décision inédite de refuser de publier de nouveaux livres chez Grasset après le départ d'Olivier Nora, imputé par de nombreux auteurs à Vincent Bolloré. Dans une lettre ouverte, ils avaient dénoncé "une atteinte inacceptable à l'indépendance éditoriale" de la prestigieuse maison.

Dans sa réponse publiée dans le JDD, Vincent Bolloré confirme que la décision est liée à un "différend" avec Olivier Nora sur la date de publication du prochain livre de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, arrivé en mars chez Grasset.

"Le 6 juin prochain, la maison Grasset aura la joie et l'honneur de sortir le nouveau livre de Boualem Sansal (...). Le dirigeant de Grasset voulait le sortir à la fin de l'année – ce qui était contraire à la volonté de la direction Hachette, qui est le réel propriétaire de Grasset", écrit Vincent Bolloré, qui rappelle en préambule de son texte n'avoir pour autant "aucune fonction chez Hachette".

Le milliardaire conservateur pointe aussi un contexte de "performances économiques de la Maison Grasset très décevantes" et une hausse de la rémunération annuelle d'Olivier Nora.

En dépit de la fronde des auteurs depuis quelques jours, "Grasset continuera et ceux qui partent vont permettre à de nouveaux auteurs d’être publiés, promus, reconnus et appréciés", estime Vincent Bolloré.

"Quant aux attaques concernant mon +idéologie+, je le rappelle une fois de plus: je suis chrétien démocrate et les dirigeants de Hachette continueront à publier tous les auteurs qui le souhaitent", conclut-t-il.

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23 commentaires

  • 08:19

    rizzo14 C'est tristement vrai et désespérant, mais il semble que c'est dans la nature humaine.

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