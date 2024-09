Boeing va verser 150 M USD à Embraer après un rachat avorté

( AFP / ERIC PIERMONT )

Boeing va payer une indemnisation de 150 millions de dollars à Embraer pour avoir renoncé à racheter ses activités civiles en 2020, a annoncé lundi le constructeur aéronautique brésilien.

"Les procédures d'arbitrage entre Embraer et Boeing ont été conclues (...). Selon l'accord trouvé entre les deux parties, Boeing versera 150 millions de dollars à Embraer", peut-on lire dans un communiqué publié sur le site de l'autorité boursière brésilienne CVM.

"Nous sommes satisfaits d'avoir conclu la procédure d'arbitrage avec Embraer. D'une façon plus générale, nous sommes fiers de plus de 90 ans de partenariat avec le Brésil et nous allons continuer à contribuer à l'industrie aérospatiale au Brésil", a affirmé pour sa part Boeing dans un communiqué.

Une source d'Embraer, troisième fabriquant d'avions au monde, a confirmé à l'AFP que l'arbitrage en question concerne la fusion avortée entre les deux géants de l'aviation.

Après de longues négociations, Boeing avait renoncé en avril 2020, en pleine crise du Covid-19, à racheter 80% des activités civiles de l'avionneur brésilien pour 4,2 milliards de dollars.

Un protocole d'accord avait pourtant été signé en juillet 2018.

Boeing avait alors déclaré "avoir exercé son droit de mettre fin (au rachat) dans la mesure où Embraer n'a pas satisfait les conditions nécessaires".

Ce à quoi Embraer avait rétorqué que le géant américain avait "mis fin illégalement" au protocole d'accord et "eu recours à des arguments fallacieux utilisés comme prétexte pour ne pas remplir son engagement de conclure la transaction".

Boeing traverse actuellement une période de fortes turbulences, avec notamment un mouvement de grève lancé vendredi sur les sites de son siège historique dans le nord-ouest des Etats-Unis.