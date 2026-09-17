Boehly et Walter cèdent leurs parts dans Chelsea à Clearlake Capital

( AFP / GLYN KIRK )

Les milliardaires américains Todd Boehly et Mark Walter ont cédé leur participation au sein de Chelsea à l'actionnaire majoritaire du club anglais de foot, la société de capital-investissement Clearlake Capital, qui en a pris le contrôle total, a annoncé mercredi le club.

Boehly et Walter, qui respectivement préside et siège au conseil d'administration des "Blues", s'étaient associés avec Clearlake Capital pour racheter le club en mai 2022 au Russe Roman Abramovich, pour 2,5 milliards de livres sterling (environ 2,9 Mds EUR).

"Le Chelsea Football Club a annoncé aujourd'hui que des filiales de Clearlake Capital Group, L.P. allaient acquérir la participation détenue par Todd Boehly", indique un communiqué du club.

"Dans le cadre de cette transition, Clearlake acquerra également la participation détenue par Mark Walter et prendra ainsi le contrôle total du club", ajoute-t-il.

Avant l'annonce de mercredi soir, la société de capital-investissement Clearlake détenait 62% des parts, tandis que Boehly et Walter possédaient les actions restantes avec leur partenaire investisseur Hansjorg Wyss.

Wyss "restera un actionnaire et un partenaire important au sein du groupe de propriétaires", précise le communiqué.

Les conditions financières de la transaction n'ont pas été divulguées, mais Boehly et Walter, qui possèdent ensemble la franchise de baseball des Los Angeles Dodgers, auraient évalué le club à 5 milliards de livres sterling.

Le Financial Times a rapporté que les deux hommes devaient recevoir 950 millions de livres sterling en espèces, dans le cadre d'une transaction qui valorise le club à environ 5 milliards de livres sterling, dette comprise.

Dans le communiqué, M. Boehly a déclaré que cela avait été "un honneur d'occuper le poste de président du Chelsea Football Club".

Ces deux dernières années, la presse anglaise a relayé les frictions entre Clearlake Capital et Boehly, sur fonds de résultats décevants malgré des centaines de millions d'euros dépensés sur le marché des transferts.

Le mois dernier, Walter a vendu sa participation majoritaire au sein des Los Angeles Lakers, une franchise mythique de basket, à Bob Iger et Jared Kushner, pour 12,5 milliards de dollars. Il est également visé par une enquête fédérale pour des soupçons de fraude fiscale liée à son activité dans les assurances.