"Bloquons tout le 10 septembre" : un mouvement très politisé qui mobilise la gauche radicale, bien loin des "gilets jaunes"

Les personnes mobilisées dans le mouvement sont plus jeunes, plus diplômées, plus urbaines et plus politisées que l'étaient celles dans le mouvement des "gilets jaunes".

( AFP / THOMAS COEX )

Une enquête publiée lundi 1er septembre par la fondation Jean Jaurès souligne la forte politisation -ancrée dans la gauche radicale- du mouvement appelant à bloquer la France le 10 septembre, qui mobilise une population plus diplômée que la moyenne, et habitant davantage dans des villes petites et moyennes. Un état de fait qui le distingue du mouvement des "gilets jaunes" qui avait perturbé le premier mandat d'Emmanuel Macron.

"Contrairement aux Gilets jaunes, dont la mobilisation était largement enracinée dans l'expérience vécue de la précarité économique , 'Bloquons tout' repose avant tout sur une forte politisation et sur la volonté de s'engager au nom d'intérêts collectifs", d'après l'examen de 1.089 réponses à des questions envoyées du 15 au 23 août sur différentes pages Facebook et messageries Telegram par le politologue Antoine Bristielle.

Ainsi, 69% des répondants ont indiqué avoir voté pour le candidat de La France Insoumise Jean-Luc Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle en 2022, contre 22% de la population dans son ensemble, et 10% pour le candidat du Nouveau parti anticapitaliste Philippe Poutou (contre 1%). Seuls 2% ont voté pour Emmanuel Macron et 3% pour Marine Le Pen.

Très politisés, les membres de "Bloquons tout" rapportent à 71% s'intéresser "beaucoup" à la politique, contre 19% dans la population générale. 27% déclarent avoir "été un Gilet jaune" et 61% qu'ils ne l'étaient pas mais soutenaient ce mouvement.

Plus de jeunes, moins de retraités

Ils ne sont que 15% à trouver qu'"il y a trop d'étrangers en France", contre 65% des Français, et seuls 11% estiment que "les chômeurs pourraient trouver du travail s'ils le voulaient vraiment", contre 60% de l'ensemble de la population.

Selon l'étude, "'Bloquons tout' est un mouvement structuré avant tout par des générations jeunes, souvent au cœur des mobilisations sociales de gauche, tandis que les retraités, qui avaient joué un rôle non négligeable chez les Gilets jaunes, apparaissent ici largement absents" .

Les "Bloquons tout" sont plus diplômés que la moyenne, avec 27% de bac+5 contre 10% dans l'ensemble de la population, et 25% de bac+3 et bac+4 (contre 14%).

Leur niveau de confiance dans les institutions est plus bas que pour la moyenne des Français, sauf pour les syndicats. À 82%, ils sont pour la démocratie directe (référendum, assemblées citoyennes ou tirées au sort...), contre 37% des Français.

À 53%, ils habitent dans des villes de moins de 100.000 habitants, contre 32% de la population générale.

Enfin, le mouvement compte selon l'enquête 56% d'hommes, 34% de femmes, tandis que 10% s'identifient à une "autre" catégorie de genre.