Blocage du détroit d’Ormuz : le risque d’un choc industriel pour l’Europe ?

(Crédits: Unsplash - Maksym Kaharlytskyi)

Les frappes israélo-états-uniennes sur l'Iran et la réaction de ce dernier déstabilisent profondément le Moyen-Orient, mais aussi l'économie mondiale. En effet, l'Iran maîtrise le détroit d'Ormuz, un point clé du trafic d'énergie et de matières premières. Que sait-on de l'impact économique que pourrait avoir le blocage de la porte d'entrée du Golfe persique ? Quels sont les secteurs les plus exposés ? Pourquoi l'Europe y est-elle particulièrement sensible ?

Dès l'amorce des frappes américano-israéliennes sur l'Iran le 28 février 2026, les grands armateurs mondiaux ont suspendu leurs opérations dans le détroit d'Ormuz, passage essentiel du commerce international, d'hydrocarbures en premier lieu. Dans un tel contexte, vue d'Europe, la question centrale n'est pas réellement de savoir si une pénurie de pétrole ou de gaz s'annonce à court terme (à la différence de la crise énergétique 2022, au début de la guerre en Ukraine), mais de comprendre comment un choc de prix, une désorganisation logistique et une rupture d'approvisionnement en intrants se propagent dans le tissu industriel. Et, au sein d'une Europe convalescente, dans quelle mesure cette nouvelle crise révèle une vulnérabilité que les politiques conduites depuis 2022 n'auraient fait que déplacer géographiquement, sans les réduire structurellement.

Des précédents au détroit d'Ormuz

La menace de fermeture d'Ormuz prend racine dans les chocs des années 1970, lorsque l'embargo de 1973 révèle avec brutalité que le contrôle des routes énergétiques confère un pouvoir considérable, à un moment où la dépendance extérieure pétrolière des Européens atteignait 97 %. Le second choc pétrolier de 1979 renforce cette prise de conscience : l'Iran, devenant République islamique, dispose d'un levier exceptionnel, avec la rive nord du détroit d'Ormuz, désormais point de friction structurel dans la géopolitique de l'énergie.

La guerre Iran–Irak (1980–1988) transforme le détroit en théâtre d'opérations. Durant la « guerre des tankers », les deux belligérants attaquent les navires pour affaiblir l'ennemi et tenter d'internationaliser le conflit. La réponse américaine pose le principe d'une sécurisation d'Ormuz comme intérêt de premier rang : Washington déploiera, dès lors, une flotte pour garantir la liberté de navigation.

Dans les décennies suivantes, la fermeture du détroit devient un instrument récurrent de la diplomatie iranienne de crise – pour les négociations nucléaires, comme levier face aux sanctions… En 2011, des exercices navals iraniens dans le détroit suffisent à faire monter les primes d'assurance et à déclencher le déploiement d'une flottille occidentale en réaction. En 2019, deux pétroliers attaqués dans le golfe d'Oman produisent des effets équivalents. Même lors de la guerre israélo-iranienne de juin 2025, Téhéran avait finalement renoncé à fermer le détroit, en partie sous la pression de Pékin, dont la moitié des importations pétrolières transitent par ce même passage.

Une tension permanente

Cet historique révèle une tension permanente : fermer Ormuz est une arme à usage effectif auto-limitant, parce que l'Iran en paierait lui-même le prix économique et diplomatique. Mais la situation de mars 2026 modifie le calcul : acculé, le régime peut percevoir la fermeture du détroit comme un dernier levier de dissuasion, plutôt que comme un acte suicidaire.

L'Agence internationale de l'energie (AIE) permet de prendre la mesure de la menace en indiquant qu'« environ 20 % des approvisionnements mondiaux en pétrole et en gaz naturel liquéfié transitent par le détroit d'Ormuz, un passage maritime stratégique ». D'autant que les pipelines contournant le détroit ne peuvent acheminer collectivement plus de 40 % des barils destinés à l'export.

Plus critique encore, le gaz est totalement prisonnier derrière le verrou d'Ormuz, sans autre option logistique, alors que les installations de liquéfaction nécessitent un flux continu pour maintenir leurs systèmes opérationnels. Sans rotation de navires, le Qatar et les Émirats arabes unis pourraient être contraints de réduire, voire d'interrompre, leur production.

Enfin, autre problématique majeure, Ormuz est aussi sur une route d'import-export de produits industriels, souvent sur des marchés en croissance et à haute valeur ajoutée.

Trois canaux de transmission à l'industrie mondiale

La fermeture ou la perturbation durable du détroit d'Ormuz affecte les chaînes de valeur industrielles selon trois canaux distincts. Le premier est celui des prix de l'énergie : une interruption du trafic pétrolier et gazier se répercute immédiatement sur les cours du pétrole brut, du gaz naturel et, par ricochet, sur les prix de l'électricité.

Le deuxième canal concerne les intrants non énergétiques. Une perturbation d'Ormuz touche également les matières premières – minéraux, produits chimiques, engrais – dont dépend étroitement l'industrie européenne, fragilisant ainsi la continuité de ses processus de production.

Le troisième canal est celui de la désorganisation logistique : si les tensions à Ormuz se doublent de perturbations dans la mer Rouge (sous la pression des rebelles houthistes (Yémen), alliés de l'Iran, comme entre 2023 et 2025), le trafic maritime est dévié par le cap de Bonne-Espérance (Afrique australe). Cela allongerait les délais de transit de quinze à vingt jours, induirait des surcoûts de plusieurs centaines de milliers de dollars par voyage en raison de la consommation additionnelle de carburant, et s'accompagnerait d'une explosion des primes d'assurance pour les « risques de guerre ».

La chimie en première ligne

La chimie et la pétrochimie européennes constituent le secteur le plus directement exposé. Doublement frappée par le canal des prix du pétrole et par celui du gaz, cette industrie voit sa compétitivité-coût structurellement sous pression depuis 2022 en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique et en France. Le rapport Draghi documente cet écart : le prix du gaz industriel en Europe est deux à cinq fois supérieur à celui pratiqué aux États-Unis, et l'écart avec les producteurs du Golfe est encore plus marqué. Le chimiste allemand BASF a déjà engagé des réductions de capacités européennes et réorienté ses investissements vers les États-Unis et la Chine. Un nouveau choc amplifiant le différentiel de coût peut rapidement rendre non compétitives des lignes de production entières, menaces d'impulser des décisions de délocalisation jusqu'ici différées.

La sidérurgie subit un double choc lors de toute crise énergétique majeure : hausse directe des coûts de production – hauts-fourneaux, aciéries électriques à arc vulnérables à un pic du prix de l'électricité – et contraction de la demande dans les secteurs utilisateurs (automobile, construction, machines). Environ 30 % de la production d'aluminium primaire européenne est suspendue depuis 2021, et la demande industrielle d'énergie a reculé de 6 % en volume en 2022, puis à nouveau de 6 % en 2023. Fragilisé par la concurrence des aciéries chinoises subventionnées et par les investissements requis pour la transition bas carbone, ce secteur ne disposerait pas des marges pour absorber un choc supplémentaire sans nouvelles réductions de capacités.

L'agroalimentaire frappée par ricochet

La filière des engrais azotés illustre la complexité des mécanismes de propagation. Grande consommatrice de gaz naturel et importatrice de soufre et d'ammoniac depuis le Golfe, elle avait déjà réduit ou arrêté sa production lors de la flambée du gaz de 2022. Un choc d'Ormuz reproduit ce scénario dans un contexte agricole fragilisé, avec des effets en cascade sur l'agroalimentaire – premier employeur industriel de l'Union européenne (UE) avec 4,2 millions de salariés directs – et une spirale inflationniste atteignant les prix alimentaires à la consommation, vecteur politiquement sensible en contexte post-inflationnaire.

Le ciment, le verre et les matériaux à haute température, dont les processus requièrent jusqu'à 1 550 °C et restent peu électrifiables à court terme, sont denses en PME à faibles marges. Un arrêt de four étant industriellement lourd et coûteux à inverser, ces secteurs sont à risque d'arrêts durables lors d'un choc prolongé.

Enfin, l'industrie automobile, premier secteur exportateur de l'UE, est exposée simultanément à la hausse des matières premières (acier, aluminium, plastiques), aux perturbations logistiques et à la contraction de la demande. Les équipementiers de rang 1 et 2 – souvent des PME en Allemagne, France, Espagne et Italie – ne peuvent absorber longtemps une hausse simultanée des coûts et une contraction du chiffre d'affaires, comme l'a démontré la crise des semi-conducteurs de 2020–2021.

Des facteurs aggravants ?

La situation au début du conflit de 2026 présente plusieurs facteurs aggravants par rapport à 2022, avec notamment des stocks de gaz historiquement bas. Avec environ 46 milliards de mètres cubes fin février 2026, contre 60 et 77 milliards les deux exercices précédents, la marge d'amortissement est plus limitée en entrée en crise.

Par ailleurs, les directions industrielles ayant intégré la leçon de 2022 peuvent anticiper une durée prolongée du choc et accélérer les décisions de réduction de capacité avant sa pleine matérialisation – d'autant que la Banque de France rappelle que les effets sur les ratios financiers durent deux à trois ans, rendant les entreprises, à peine sorties de la première dégradation, particulièrement vulnérables à une seconde vague.

Des marges de soutien budgétaire réduites

Et, en soutien, les marges budgétaires publiques sont plus réduites : les dispositifs d'amortissement de 2021 à 2023 ont représenté plusieurs centaines de milliards d'euros pour les États membres, creusant des déficits non entièrement résorbés, singulièrement en France. Certes, l'UE a tiré des enseignements du choc de 2022, mais l'architecture institutionnelle européenne restait incomplète.

À la fin de 2025, les points de contact sectoriels nécessaires à une réponse coordonnée aux crises industrielles liées à l'énergie n'étaient pas encore totalement opérationnels. À ce contexte déjà fragilisé s'ajoute le chaos des tarifs douaniers de l'administration Trump. Cette double exposition – choc énergétique et choc commercial simultanés – est inédite depuis la stagflation des années 1970.

Décarboner pour sécuriser

La réponse structurelle est la décarbonation industrielle, entendue non comme contrainte réglementaire mais comme stratégie de sécurité économique. Électrifier les processus industriels là où la technologie le permet, développer l'hydrogène bas carbone pour les procédés à haute température non électrifiables, améliorer drastiquement l'efficacité énergétique de la production : ces leviers réduisent mécaniquement l'exposition de l'industrie aux chocs fossiles exogènes récurrents.

Le Clean Industrial Deal adopté par la Commission européenne en 2025 articule explicitement décarbonation et résilience industrielle, reconnaissant que réduire la dépendance aux hydrocarbures importés est à la fois un objectif climatique et un levier de compétitivité et de sécurité. Le général Tom Middendorp, président du Conseil militaire international sur le climat et la sécurité, formule l'objectif en termes sécuritaires :

« Développer une énergie propre et sûre au niveau national n'est pas une politique climatique, c'est une réduction stratégique des risques. »

Sortir d'un faux dilemme

Cette perspective permet de recadrer le faux dilemme entre compétitivité de court terme et transition énergétique. Dans un environnement géopolitique structurellement instable, chaque investissement dans l'efficacité énergétique ou l'électrification d'un processus industriel constitue aussi une réduction de l'exposition aux prochains chocs d'Ormuz… ou à ceux qui pourraient provenir de pressions sur l'UE du fournisseur américain de GNL. La valeur de cette assurance, systématiquement omise dans les calculs de rentabilité industrielle conventionnels, est considérable et croissante à mesure que l'instabilité géopolitique s'installe dans la durée.

La crise d'Ormuz de 2026 n'est pas une anomalie imprévisible. L'histoire du détroit – de la guerre des tankers aux crises de 2011, de 2019 et de 2025 – confirme que cette menace est centrale dans la géopolitique de l'énergie mondiale et doit être intégrée comme hypothèse normale dans toute planification industrielle européenne.

La crise de mars 2026 le révèle sans ambiguïté : la diversification post-Ukraine n'a pas résolu le problème fondamental, elle l'a simplement déplacé de la Russie vers le Golfe et les États-Unis, zones géopolitiquement « sismiques »… Chimie, sidérurgie, engrais, automobile – aucun secteur ne peut neutraliser à court terme son exposition à un choc géopolitique lointain. La sécurité industrielle de l'Europe exige non seulement de diversifier les fournisseurs d'hydrocarbures, mais aussi de réduire structurellement la quantité d'énergie fossile que son industrie doit importer.

Auteur: Patrice Geoffron - Professeur d'Economie, Université Paris Dauphine – PSL

Cet article est issu du site The Conversation